Comitato Villa Giaquinto: Per far rimuovere gli sfalci d’erba chiederemo l’ intervento del Papa

Caserta.” La prossima segnalazione la faremo al Papa“. Con queste parole i ragazzi del ” Comitato Villa Giaquinto” denunciano la presenza di sfalci d’erba presenti nei giardini della villa comunale. ” Ci troviamo in questa situazione dal mese di novembre- hanno dichiarato- nei mesi di dicembre , gennaio e febbraio abbiamo segnalato il problema al Comune di Caserta, ai Vigili del Fuoco e direttamente all’ Ecocar.

Abbiamo chiesto ad alta voce un intervento anche e soprattutto perche’ Villetta Giaquinto è molto frequentata dai bambini . C’e’ da aggiungere – hanno continuato- che in questi tre mesi non solo non abbiamo ricevuto nessun riscontro e nessuna risposta alle segnalazioni ma con il tempo abbiamo visto la situazione addirittura peggiorare. In seguito alla potatura dell’erba fatta durante i mesi di emergenza-covid 19 infatti,gli addetti ai lavori hanno lasciato ulteriori sfalci d’ erba nei giardinetti. . A questo punto stiamo pensando seriamente di rivolgerci al Papa”.