Caserta. Domani 9 gennaio 2020 chiuso al traffico veicolare tratto di Corso Giannone

Caserta. Il tratto di Corso Giannone, compreso tra Via Sant’Antonio da Padova e Via Giovanni Maria Bosco , restera’ chiuso al traffico veicolare domani giovedi’ 9 gennaio a partire dalle ore 9.00.

La richiesta e’ pervenuta al Comune dalla Questura di Caserta che prosegue nell’attivita’ di indagine e di accertamenti in seguito alla rapina in cui oggi, 8 gennaio 2020, e’ stato preso ancora una volta d’assalto l’Ufficio Postale di Corso Giannone.

La decisione dell‘Amministrazione Comunale nasce dall’esigenza di garantire la pubblica e privata incolumita’ dei cittadini.

La sospensione del traffico veicolare e’ prevista fino al termine dell’esigenza prospettata dalla Questura di Caserta eccetto mezzi di soccorso, di emergenza e TPL.

Il Comune, altresi’, comunica che :

 Restano ferme tutte le altre disposizioni in materia di traffico e sosta nel tratto di strada

citato non in contrasto con la presente;

 Sarà consentito il transito per i soli residenti ed aventi diritto nel tratto di strada intercluso;

 Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale faranno osservare la presente ordinanza.