Comune di Capua concede la terza proroga alla ditta che gestisce i cimiteri cittadini

CAPUA – Abbiamo ricevuto e pubblichiamo integralmente il comunicato stampa fattoci pervenire dai consiglieri di minoranza del Comune di Capua: Roberto Caiazzo, Angelo Di Rienzo, Nunzia Miccolupi, Rosaria Nocerino, Melina Ragozzino, Annarita Vegliante: “In questo periodo di grave emergenza, dove gli sforzi di tutti sono tesi a contrastare la pandemia, c’è chi, come il Comune di Capua, continua ad operare con prassi a dir poco “disinvolte”.

Con una procedura sicuramente irrituale, ma a quanto pare consolidata, il Comune di Capua, in barba a qualunque tipo di trasparenza, concede la terza proroga alla ditta che attualmente gestisce i cimiteri cittadini. Il continuo ricorso alla pratica della proroga ha imposto ai consiglieri comunali di opposizione di inviare all’Ente una Interrogazione Consiliare per conoscere le “Modalità di affidamento, verifica, controllo in corso di esecuzione e sicurezza sul lavoro degli operatori cimiteriali”.

A luglio del 2019 l’Ente concedeva in affidamento diretto temporaneo per quattro mesi il servizio di gestione dei cimiteri comunali; tutto ciò nelle more dell’espletamento di una gara d’appalto (come imporrebbe la legge) ed al fine di assicurare la prosecuzione dei servizi di gestione dei cimiteri. Nessuna facoltà di proroga tuttavia era prevista dal Bando!

A dicembre 2019, l’Ente concede alla ditta affidataria una prima “proroga tecnica” di due mesi, con la motivazione che, nelle more della conclusione della gara d’appalto in corso di svolgimento, occorreva assicurare la prosecuzione delle attività trattandosi di un servizio pubblico essenziale.

A febbraio 2020, viene concessa una seconda “proroga tecnica” per altri due mesi, motivata dalla impossibilità di avviare una procedura di gara pubblica e dalla concomitanza di “notevole carico di lavoro del Settore”. Ebbene, l’utilizzo “disinvolto” delle “proroghe tecniche” non si è ancora fermato se, come si apprende dal sito istituzionale del Comune di Capua, siamo in presenza della terza proroga tecnica!!!

La domanda a questo punto sorge spontanea: Il Comune di Capua è tenuto ad attenersi alle vigenti norme sui contratti pubblici così come interpretate dalla giurisprudenza? L’utilizzo della “proroga tecnica” rappresenta una ECCEZIONE poiché viola i principi della libera concorrenza e della trasparenza, ed è volto ad assicurare che un servizio pubblico non subisca interruzioni.

Tutto ciò non è valido a Capua dove per giunta constatiamo condizioni indecorose dei due cimiteri comunali.

L’uso improprio delle proroghe può assumere profili di illegittimità e di danno erariale, allorquando l’Amministrazione non dimostri di aver attivato tutti gli strumenti necessari ad evitarlo.

Per questi motivi i consiglieri di opposizione hanno indirizzato una Interrogazione consiliare all’Ente chiedendo di conoscere a che punto è la procedura di gara per l’affidamento della Gestione dei Cimiteri Comunali, come l’Ente intende agire per tutelare i lavoratori soprattutto in materia di igiene, sanità e di sicurezza sul lavoro, in questo periodo di emergenza sanitaria ed infine verificare lo stato dei cimiteri di Capua e di Sant’Angelo in Formis per ripristinarne il decoro essenziale. F.to: Roberto Caiazzo, Angelo Di Rienzo, Nunzia Miccolupi, Rosaria Nocerino, Melina Ragozzino, Annarita Vegliante”.