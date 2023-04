Comunità educanti e solidali: il progetto “PLICO” al centro dell’incontro in programma oggi, 21 aprile, a Succivo (Ce)

Succivo – Sostenuto dalla Regione Campania con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, “PLICO – Play, Intercultura, Creatività, Orti, Spazi educativi tra digitale e territorio” è un progetto che – attribuendo un ruolo centrale all’educazione – mira a costruire comunità educanti e solidali.

A fare il punto sui risultati ottenuti, con lo sguardo rivolto alle esperienze vissute e alle buone pratiche adottate, enti del terzo settore, rappresentanti istituzionali e membri della comunità educante.

Moderato da Idio Maria Francesco Urciuoli, di “Cronache di Caserta”, l’evento avrà luogo oggi, venerdì 21 aprile, alle ore 18:00, presso la “Casa delle Arti” di Corso Sicilia n. 40, a Succivo (Ce).

Capofila del progetto è l’Associazione “Spaccio Culturale”, che ha predisposto le attività insieme con i partner “Nero e non solo!”, “La Margherita” e in collaborazione con l’Associazione Socio – Culturale Islamica di San Marcellino, l’Associazione “Artenova”, e i Comuni di Succivo (Ce), Casagiove (Ce) e San Marcellino (Ce).

Tre i centri educativi avviati nei comuni di Succivo, Casagiove e San Marcellino, dove giovani di età compresa fra gli 11 e i 15 anni hanno preso parte ad attività di educazione non formale, ricreative e culturali per esplorare temi come l’intercultura, il rispetto dell’ambiente, l’uso responsabile delle tecnologie digitali e l’educazione alla creatività.

Dopo il dibattito, che vedrà tra i protagonisti il Sindaco di Succivo Salvatore Papa, il Sindaco di Casagiove Giuseppe Vozza, la vicesindaco di Casagiove Valeria Campaniello e l’Assessore alla Scuola, alle Politiche sociali e alle Politiche Giovanili della Regione Campania Lucia Fortini, l’evento culminerà con un banchetto multietnico offerto dalla comunità straniera locale in occasione dei festeggiamenti della fine del Ramadan: momento in cui le persone di diverse etnie e culture possono riunirsi, condividere il cibo e rafforzare il senso di comunità.

Di seguito il programma dell’evento.

Saluti istituzionali:

Salvatore Papa, Sindaco del Comune di Succivo;

Giuseppe Vozza, Sindaco del Comune di Casagiove;

Valeria Campaniello, Vicesindaco del Comune di San Marcellino.

Saluti dei partner di progetto:

Maria Luisa Ventriglia, Presidente “La Margherita APS”;

Aniello Zerrillo, Presidente “Nero e non solo! APS”.

La coprogettazione tra istituzioni ed Enti del Terzo Settore:

Angelo Ferrillo, Presidente “Comitato provinciale Arci Caserta”.

L’educazione non formale nel post pandemia – presentazione del toolkit e dei risultati di PLICO:

Salvatore Papa, Coordinatore progetto “PLICO” / “Spaccio Culturale APS”.

Interventi dei rappresentanti delle istituzioni scolastiche locali

Concludono:

Giovanni Zannini, Consigliere Regionale della Campania;

Lucia Fortini, Assessore alla Scuola, alle Politiche sociali e alle Politiche Giovanili della Regione Campania