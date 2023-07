Con il caldo accessi record negli ospedali

L’ospedale Cardarelli di Napoli ha comunicato al servizio 118 l’impossibilità ad accogliere pazienti con problematiche di minore entità .

Specifica che rimane garantita l’assistenza attraverso il 118 per i pazienti con problematiche gravi e per quanti giungono in pronto soccorso coi mezzi propri.

Tale comunicazione è stata emanata a seguito degli accessi record registrati in questi giorni al pronto soccorso a causa delle altissime temperature.

Purtroppo il caldo peggiora le condizioni dei pazienti più fragili o a rischio, nel caso di specie sono più soggetti a malori i pazienti affetti da patologie croniche o oncologiche o chi assume farmaci per l’ipertensione o per la diuresi.