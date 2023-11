Con il laboratorio di direzione della fotografia, riprendono al Liceo Giannone le attività del progetto Cinema per la Scuola

CASERTA – Con le attività laboratorio di direzione della fotografia è ripreso il progetto “Valori in Serie” che vede protagonisti gli allievi del Liceo “Pietro Giannone”, – diretto dalla dirigente scolastica Marina Campanile – e dell’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” diretto dalla dirigente scolastica Tania Sassi in un percorso professionalizzante di educazione all’immagine e dedicati al cinema sostenuti dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’ambito del programma “Cinema e Immagini per la Scuola”.

IL LABORATORIO

A impegnare una selezione di studenti di entrambi gli istituti – ospitati presso i locali del Liceo “Giannone” – l’ultimo laboratorio previsto dal progetto prima della settimana di riprese, a partire dal 23 novembre, della webserie finale. A guidare i circa trenta studenti nel mondo della fotografia e della luce c’è Domenico Fontanella, docente presso la Libera Accademia di Belle Arti di Nola ed apprezzato direttore della fotografia a livello nazionale ed internazionale.

Tra teoria e pratica e l’occasione di toccare con mano strumenti del cinema professionale – forniti dallo stesso progetto nazionale – gli studenti sono stati accompagnati dai tutor interni e docenti Michele Casella (per il Liceo “Giannone”) e Marcella Picierno (per il Comprensivo “Dante Alighieri”), da Silvestro Marino, titolare della Sly Production s.r.l., società di produzione cinematografica partner del progetto, e da Gianrolando Scaringi, responsabile scientifico di “Valori in Serie”.

VALORI IN SERIE

Il progetto “Valori in Serie” è stato selezionato come uno dei tre vincitori nella provincia di Caserta del bando 2022 “Cinema e Immagini per la Scuola” per le scuole secondarie di I e II grado. Questo finanziamento è stato possibile grazie al sostegno della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura e del Ministero dell’Istruzione e del Merito attraverso il Piano Nazionale di Educazione all’Immagine per le Scuole.

Il Liceo “Pietro Giannone,” capofila della rete che ha presentato il progetto, è l’unico liceo classico e scientifico della città ad aver ottenuto questo significativo finanziamento ministeriale. L’istituto accoglie gli studenti del Comprensivo “Dante Alighieri” nel percorso di educazione all’immagine, guidato da professionisti del mondo del cinema, che hanno accompagnato e accompagneranno i giovani studenti nella produzione di una breve serie TV destinata alla diffusione su web.