Concerti a Maddaloni il 20 e il 22 dicembre 2022

MADDALONI (Caserta) – Nel pieno dell’atmosfera natalizia nei prossimi giorni sono previsti due importanti momenti musicali. Il primo, promosso dal Convitto Nazionale Statale “Giordano Bruno” e dalla Banda Sinfonica della Città di Maddaloni (Associazione Culturale Banda Sinfonica di Maddaloni) si realizzerà il 20 dicembre 2022 dalle ore 19.15 nella chiesa di San Francesco d’Assisi ed avrà per titolo “Note di Natale” e sarà animato dalla banda Sinfonica della Città di Maddaloni e dall’Orchestra Junior del Convitto Nazionale Statale “Giordano Bruno”. A tal riguardo si sottolinea come il Rettore dott. Rocco Gervasio sia impegnato a promuovere le attività musicali dell’Orchestra Junior.

La Direzione del concerto è affidata al Maestro prof. Luigi Pascarella e al maestro prof.ssa Domenica Papa.

Il programma del concerto prevede la seguente scaletta: Hallelujah, Jingle Bells Orchestral, Happy Xmas, We are the world, Happy days, Nuovo cinema paradiso, Last Christmas, All I want e il tutto sarà impreziosito dagli speciali auguri dei giovanissimi allievi del Convitto maddalonese.

Per la prima volta, ci sarà la partecipazione dei violinisti preparati dalla prof. Carmela Pascarella che da quest’anno scolastico è entrata a far parte del team dei docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado annessa al Convitto maddalonese.

Il secondo momento concertistico promosso dal Convitto Nazionale Statale “Giordano Bruno” di Maddaloni si terrà sempre presso la chiesa di San Francesco il 22 dicembre alle ore 16.30 e avrà per titolo “Concerto di Natale”.

Qui abbiamo l’esibizione del Coro “Le voci angeliche” della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo grado annessa al convitto e della Orchestra Junior dello stesso Convitto con un Ensamble di flauti dolci delle classi quinte della scuola Primaria.

Questi due momenti, il secondo in particolare, saranno l’occasione per la dirigenza e il personale del Convitto, in primis il Rettore dott. Rocco Gervasio, e della Banda Sinfonica, in primis il fondatore Maestro prof. Luigi Pascarella, per augurare buon anno agli studenti e famiglie nonché alla città.