Concerto al Santo Sepolcro – La diretta su New Radio Network

Maddaloni. La città si avvia a celebrare per il secondo anno la Pasqua senza alcuni rituali tra cui la processione del venerdì, molto sentita e partecipata dai maddalonesi.

Domani sera, per celebrare questa ricorrenza ci sarà nella chiesa della “Fondazione Villaggio dei Ragazzi – don Salvatore d’Angelo” un concerto di musica sacra.

Il concerto sarà tenuto dal trio di ex allievi che hanno studiato proprio nel liceo musicale della Fondazione: Michele Della Ventura, Luigi Iuliano e Antimo Pascarella, tre giovani musicisti, già molto noti per la loro bravura, tanto da aver avuto l’onore di suonare anche in uno dei suoi ultimi concerti con Ennio Morricone, hanno scelto per questo evento 5 brani di musica sacra. Tra questi, 2 saranno solo strumentali, mentre per gli altri 3 potremo ascoltare l’incantevole voce del soprano Alessia Di Cicco, altra brillante promessa della nostra città.

Il concerto, presentato dalla dott.ssa Lucia Grimaldi, sarà fruibile per tutti in diretta grazie a New Radio Network. Il collegamento inizierà alle ore 19.00 sia in FM su 89.8 che su tutte le piattaforme streaming della radio ( sito – app- facebook – youtube) e sui canali social della Fondazione.

Domani grazie all’idea di questi giovani talenti, prontamente sposata dal commissario Felicio De Luca, che tanto sta lavorando per ridare al Villaggio gli antichi splendori, Maddaloni tutta potrà virtualmente unirsi e condividere questo momento di profonda spiritualità e di speranza.