Concerto di Natale dei “World music Pietrarsa”

Un viaggio musicale, e non solo, con i Pietrarsa, Roberto Lagoa e Ivano Schiavi che dai canti del Sud America percorrerà le melodie dei Balcani attraversando le suggestioni mistiche di un Medio Oriente straziato fino all’abbraccio di Napoli

Lunedì 22 dicembre 2025, nella Chiesa di San Francesco e Santa Chiara a Ponticelli (NA), in Viale Decio Mure, alle ore 19,00, arriva il Concerto di Natale della World Music Pietrarsa con Roberto Lagoa e Ivano Schiavi un’iniziativa promossa e finanziata dal Comune di Napoli, nell’ambito della rassegna “Napoli e altri Natali”,

Protagonista musicale sarà il gruppo World Music PietrArsa, che da oltre vent’anni porta avanti un lavoro di ricerca e contaminazione, unendo strumenti, linguaggi e sensibilità provenienti da culture diverse. Con loro il percussionista argentino Roberto Lagoa, la cui esperienza internazionale arricchirà il dialogo ritmico del concerto. Le letture saranno affidate alla voce intensa e raffinata di Ivano Schiavi, che interpreterà alcune delle più belle pagine della letteratura internazionale dedicate al Natale, offrendo parole capaci di accendere riflessione, speranza e allegria. Il repertorio musicale guiderà il pubblico in un viaggio sonoro intorno al mondo: dai canti del Sud America, con i loro ritmi caldi e vitali, alle melodie dei Balcani, capaci di intrecciare malinconia ed energia, fino alle suggestioni del Medio Oriente, culla di spiritualità e tradizione straziato dai recenti tragici accadimenti. Questo percorso approderà infine a Napoli, città che da sempre accoglie e trasforma, e che con la sua straordinaria tradizione musicale e popolare rinnova ogni anno il senso del Natale come festa di tutti e per tutti.

Un Natale che non divide quindi ma unisce, che non impone ma propone, che non esclude ma abbraccia: è questo lo spirito con cui l’Associazione Performing Art Campania propone un live d’eccezione. Un appuntamento pensato come momento di comunità e di condivisione, in cui la musica e la parola diventano strumenti di dialogo tra culture, fedi e sensibilità diverse. Il Natale, infatti, appartiene a tutti: a chi lo celebra come festa religiosa, a chi lo vive come tempo di memoria e tradizione, ma anche a chi semplicemente desidera un’occasione per ritrovarsi e sentirsi parte di una comunità più ampia. In questa prospettiva il concerto vuole dare voce alle differenze, trasformandole in ricchezza, costruendo ponti tra persone e territori, aprendo uno spazio di ascolto e di reciproco riconoscimento.

Il Concerto di Natale a Ponticelli vuole essere un dono per la città: un tempo di festa che riconosce e valorizza ogni differenza, che accoglie tutti i cittadini, indipendentemente dall’età, dall’origine o dalla condizione, invitandoli a sentirsi parte di una comunità viva, solidale e inclusiva.

Ingresso libero, fino a esaurimento posti.