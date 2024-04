Conclusione Progetto Cives : successo e soddisfazione al Liceo Quercia di Marcianise

Marcianise. ” Siamo felici di avere avviato gli studenti ad una formazione politica che traduca in partecipa attiva i loro sogni ed i loro progetti per una civitas democratica e sostenibile”.Queste le parole dell’ Avv Carlo Marino, Presidente dell’ Anci Campania e Sindaco di Caserta, che ha così commentato la conclusione del progetto Cives presso il Liceo Federico Quercia guidato dal Dirigente Scolastico Dott.Diamante Marotta. “Ringraziamo il Dirigente Scolastico Diamante Marotta e l ‘ intera comunità educante del “Quercia” – ha continuato Carlo Marino- che ha dimostrato fattiva disponibilità e partecipazione consapevole al progetto Cives.

L ‘ ultima lectio di formazione politica si è tenuta giovedì 18 aprile 2024 a partire dalle ore 9.00 presso l ‘ Aula Magna del liceo di via Gemma.

Questa la delegazione dei Consiglieri Comunali Anci che hanno realizzato la formazione politica dei ” Quercini” nella giornata di mercoledi’ 18 aprile 2024 : Rosaria Mona per la città di Caserta- Salvatore Cimmino per la città di Frattaminore- Nicola Russo per la città di Marcianise.

Ad accogliere i giovani e brillanti amministratori politici dell’ Anci Campania il Collaboratore Vicario Prof Pasquale Delle Curti e la Prof.ssa Irene Cecere. Coinvolgente anche l intervento del Prof Tommaso Rossano già Vicesindaco del Comune di Marcianise.

Gli studenti, coordinati dalla docente referente Prof.ssa Giovanna Paolino, hanno seguito prima una lezione teorica e poi hanno partecipato a dei laboratori di simulazione delle attività politiche.

“Siamo molto soddisfatti della formazione politica che i nostri ragazzi hanno ricevuto dall’ Anci Campania- ha dichiarato Diamante Marotta- La nostra scuola e’ una fucina di giovani con una forte passione, pronti a dedicare parte del loro tempo alla vita pubblica e istituzionale con competenza e rigore etico: una nuova classe dirigente autorevole, aperta ed europea”.

Il Progetto “CIVES 2.0” è realizzato dall’ ANCI Campania in collaborazione con la Regione Campania – Assessora Lucia Fortini con delega alla Scuola, Politiche Sociali e Politiche Giovanili- e Città Metropolitana di Napoli.

Il progetto rientra tra le azioni di accompagnamento del Programma Scuola Viva. Si tratta – come ha dichiarato l’Assessora Lucia Fortini -di un progetto di cittadinanza attiva che vuole favorire la conoscenza delle istituzioni locali ed intensificare i sentimenti del vivere solidale comune”.

Gli allievi di Diamante Marotta sono stati selezionati tra i 400 studentesse e studenti di venti scuole medie superiori della Campania che saranno formati da giovani amministratori della Campania sui temi della cittadinanza attiva, del cambiamento istituzionale delle opportunità lavorative e culturali che l‘Europa offre ai giovani.