Confagricoltura Campania: “Ok Piano economico sociale della Regione Campania”

NAPOLI – “Apprendiamo con vivo piacere che nei contenuti si sia pensato di intervenire anche in soccorso del settore agricolo e della pesca, con misure per complessivi 79 milioni di euro, parte dei quali dedicati ai comparti florovivaistico e bufalino, particolarmente colpiti dalla crisi” – dichiara il presidente di Confagricoltura Campania, Fabrizio MARZANO, nel commentare il Piano economico sociale proposto oggi dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Marzano inoltre aggiunge: “È auspicabile inoltre che si possa procedere celermente come scritto nel Piano, in modo da poter meglio preparare le imprese agricole ad interventi più organici che non potranno non riguardare tutti i singoli comparti in una auspicabile ottica di coordinamento da parte della Commissione Ue, come la nostra organizzazione sostiene sin dall’inizio della crisi indotta dall’epidemia di Covid-19”.