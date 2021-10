Conferenza stampa all’accademia musicale Toscanini di Caserta

E’ stata indetta una conferenza stampa, all’interno dell’accademia musicale Toscanini del maestro di musica, Franco Damiano a seguito di una diatriba sorta tra l’ accademia musicale Johann Strauss, ed il comune di San Nicola la Strada, che nel giudizio è stata rappresentata, dall’avv.to Maria Tamburrino.

Pubblicità elettorale

La conferenza stampa si terrà all’interno dell’accademia Toscanini che si trova ubicata nell’ ex area Saint Gobain di Caserta, nella giornata del 9 ottobre, ore 9.30, per dare delle delucidazioni appunto sulla procedura che si è chiusa lo scorso maggio 2021, con l’emissione di una sentenza, per esser precisi la sentenza n. 1834/2021, del tribunale di S. Maria Capua Vetere, da parte del giudice Vittoria Contino, che ha definito la questione tra il comune di San Nicola la Strada, e l’ associazione Strauss.

Qualche nozione su quanto avvenuto precedentemente. Dopo l’instaurazione di un rapporto tra Comune di San Nicola la Strada ed appunto l’associazione musicale Strauss diretta da Franco Damiano era sorta una causa a seguito della risoluzione del rapporto contrattuale tra l’ente di San Nicola e la predetta associazione, in quanto a detta del comune c’erano state presunte irregolarità, come l’assenza di rendiconti, bilanci non regolarmente approvati dall’associazione musicale, senza un elenco nè di docenti nè discenti. Giova precisare, che durante il giudizio vi era stata la consegna dell’immobile nella vecchia sede a San Nicola la Strada, con un azione da parte del comune volta ad agire in giudizio per le somme indebitamente trattenute, dall’associazione Strauss, con l’instaurazione del giudizio dinanzi al tribunale sammaritano contrassegnato con l’RG 6131/2018.

Precisiamo altresì che nella definizione del giudizio, il comune è stato dichiarato soccombente con condanna alle spese processuali e ha intrapreso la strada dell’ impugnazione, ossia l’appello in altro grado di giudizio.

All’interno della conferenza stampa ci sarà l’avv.to Nadia Riello, che illustrerà gli sviluppi giuridici di questa vicenda offrendo dei chiarimenti in merito.