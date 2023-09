Conferenza stampa dell’On. Cangiano, presentato il testo di Rosanna Vespoli

Mercoledì 13 settembre, alle ore 14, si è svolta a Roma, nella Sala stampa della Camera dei Deputati, la Conferenza dell’ On. Girolamo Cangiano, deputato e membro della Commissione Cultura che, su proposta del Consigliere comunale e componente della Commissione Cultura di Aversa Alfonso Oliva, ha presentato il romanzo “Annarella, la ragazza dei Quartieri”di Rosanna Vespoli, edito da Dario Abate Editore e dal Festival di cortometraggi scolastici, dae festival corto. Dopo le tristi vicende verificatesi a Caivano e a Napoli, ha detto l’On. Cangiano, è importante dare ai giovani messaggi di legalità, quali quelli espressi in “Annarella la ragazza dei Quartieri”e un’ offerta formativa impottante.Rosanna Vespoli, l’autrice, ha descritto il romanzo, che è una narrazione in controcampo della vita di Annarella, che figlia di contrabbandieri, sceglierà di vivere nella legalità, per dare un futuro migliore ai propri figli, L’autrice ha messo in luce la condivisione di valori positivi suscitati da “Annarella” negli studenti di molti licei della Campania che, lo scorso anno scolastico,hanno partecipato al Contest”Riscrivo il Finale”,patrocinato dalla Università della Campania “L. Vanvitelli” Dipartimento di Lettere e Beni culturali e dall’ AICC- terra di lavoro.Quest’ anno,alla luce del grande entusiasmo suscitato tra gli studenti, Dario Abate Editore porta nelle scuole il daeFestivalcorto, che proporrà agli studenti la lettura di alcuni testi di grande interesse per la realizzazione di cortometraggi scolastici.Gli studenti, guidati dai docenti, potranno via web,connettersi con l’ Universita’della Campania “L.Vanvitelli”Dipartimento di Lettere e Beni culturali e con esperti del Festival Internazionale della Filosofia “Il Castello e la Torre”.Gli alunni godranno di una Didattica aumentata per i laboratori e le conferenze a cui potranno partecipare via web.