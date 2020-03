Consiglieri di Capua Bene Comune chiedono stop intervento forza pubblica negli sfratti in tutta la provincia di Caserta

CAPUA – Abbiamo ricevuto e pubblichiamo integralmente la lettera che il Consiglieri del Gruppo “Capua Bene Comune” hanno inviato a S.E. il Prefetto di Caserta avente per Oggetto: Emergenza da COVID-19. Richiesta di sospensione della concessione della forza pubblica per le esecuzioni dei provvedimenti di sfratto sul territorio della Provincia di Caserta:

“In relazione ai diversi provvedimenti nazionali e regionali volti al contenimento del contagio da COVID-19, con la presente si richiede di valutare l’opportunità di sospendere la concessione della forza pubblica per le esecuzioni dei provvedimenti di sfratto da immobili residenziali, a qualunque titolo emessi (compresi quelli concernenti gli espropri immobiliari dell’abitazione principale), sul territorio della Provincia di Caserta.

Tutto ciò si rende necessario per le seguenti ragioni:

Emergenza sanitaria poiché al momento del rilascio non è infatti possibile stabilire adeguatamente lo stato di salute delle persone residenti nell’alloggio, che potrebbero quindi essere positive al contagio, con tutte le conseguenze che si determinerebbero per loro e per gli altri una volta obbligati a lasciare l’abitazione;

Emergenza sociale poiché nella situazione che si è venuta a determinare in queste settimane sarebbe opportuno evitare ai servizi sociali comunali e a tutti i soggetti che si occupano a vario titolo di assistenza alle persone un ulteriore aggravio di problemi. Nell’auspicare l’accoglimento della nostra richiesta, le porgiamo i nostri più cordiali saluti. F.to: Gianluca Di Agresti, consigliere comunale – Claudio Di Benedetto, consigliere comunale”.