CONSIGLIO, NUOVA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO. NAIM: “SI PARLI DI MACRICO E DIGESTORE”

Caserta. Si tornerà in consiglio comunale lunedì 28 e martedì 29 Settembre per discutere le mozioni presentate dai consiglieri comunali. Questo l’esito della Conferenza dei capigruppo che ha deciso di tenere l’elenco finale dell’ordine del giorno sospeso, fino a lunedì prossimo quando la Conferenza tornerà a riunirsi per fissare nel dettaglio gli argomenti da affrontare. “Ho sottolineato nella riunione che sarebbe stato più opportuno tenere un consiglio comunale anche prima di quello convocato per la prossima settimana dedicato al bilancio di previsione 2020, vista la mole di argomenti da discutere – dichiara la capogruppo di Speranza per Caserta Norma Naim – ma purtroppo si è deciso di aggiornare i lavori pur fissando la data a dopo le elezioni Regionali. Ho tenuto a ribadire – conclude – che la priorità va data alla richiesta di informazioni da parte del Sindaco sul tema del digestore, di cui l’amministrazione continua a non fornire alcuna spiegazione in barba alla trasparenza, oltre che alla proposta di variante al PRG per classificare l’area Macrico come F1”. Le mozioni del gruppo consiliare nell’elenco per il consiglio del 28 e 29 settembre sono relative alla “Autonomia Differenziata”, alla Direttiva Bolkenstein, all’attivazione dei Progetti di Utilità Collettiva per chi usufruisce del reddito di cittadinanza. Restano escluse, almeno fino al prossimo lunedì, la richiesta di spiegazioni da parte del Sindaco sul digestore e la variante al PRG per il Macrico depositata il 23 maggio 2019, più di 16 mesi fa, e mai calendarizzata dalla Presidenza del consiglio comunale.