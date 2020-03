Contagio a Sessa Aurunca

SESSA AURUNCA – Il primo cittadino di Sessa Aurunca, Silvio Sasso, ha confermato che è arrivato in città il primo tampone positivo. Il contagiato è della frazione di Carano ed è un carabiniere di 24 anni. Il sindaco afferma: “Per fortuna il caso è stato gestito benissimo e la situazione è sotto controllo con scarse possibilità di estensione del contagio. Trattasi di un militare che sotto la sorveglianza dell’Asl e del Corpo di appartenenza è rimasto in quarantena totale e corretta dal suo rientro oltre 12 giorni fa senza avere contatti esterni con familiari o altri nemmeno per il trasferimento dalla stazione di Formia al luogo di isolamento. Dunque procedura impeccabile a tutela del territorio e dei concittadini. La quarantena è stata osservata insieme ad un collega di cui si aspetta l’esito del tampone che ha osservato le medesime prescrizioni di sicurezza. Un abbraccio e un augurio di pronta guarigione al nostro concittadino“.