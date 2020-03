Conte parla alla nazione. Misure restrittive estese a tutta Italia

Le misure restrittive adottate per la Lombardia e le altre zone “rosse” sono state estese al resto dell’Italia e quindi anche alla Campania. Sono, pertanto, sospese tutte le attività non essenziali e gli spostamenti. Ecco alcuni passaggi della conferenza stampa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

“Capisco gli italiani e le difficoltà che stanno avendo nel cambiare le proprie abitudini. Lo farebbero col tempo, purtroppo però non c’è tempo, la crescita dei contagi è importante, dei ricoverati e anche ahimé dei deceduti”.

“Le nostre abitudini quindi vanno cambiate ora, subito, per i nostri cari. Da qui la decisione di adottare misure ancora più forti e stringenti”.

“Il provvedimento che sto per firmare si chiamerà ‘Io resto a casa’. Saranno da evitare gli spostamenti a meno che non siano motivati da tre specifiche circostanze. Ragioni di lavoro, casi di necessità e motivi di salute. Ci sarà anche un divieto di assembramento anche all’aperto”.

“Credetemi non è facile adottare queste misure, mi rendo conto della gravirà, ma dobbiamo proteggere tutti noi e le persone più fragili e vulnerabili”.

“Infine, anche per lo sport, non consentiremo verranno usate le palestre per attività sportive e abbiamo sospeso ogni campionato sportivo compresi quelli di calcio”.

Alla domanda di un giornalista circa il prolungamento della sospensione delle attività didattiche, Conte ha annunciato che la proroga della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sarà prolungata fino al 3 aprile.

Dunque in sintesi

Saranno da evitare su tutto il territorio della penisola gli spostamenti, a meno che non ci siano comprovate ragioni di lavoro, casi di necessità o motivi di salute. È stabilito il divieto di assembramento all’aperto o in locali aperti al pubblico. Non sarà più possibile muoversi tra le regioni (scatterà anche la chiusura alle ore 18 per tutti i locali, compresi bar e ristoranti)

Intanto la Protezione civile della Regione Campania ha comunicato che nella mattinata odierna sono stati esaminati 40 tamponi presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno, dei quali 5 sono risultati positivi. In totale in Campania, ad oggi, sono 120 le persone risultate positive e 4 i decessi (un uomo di Mondragone di 47 anni, un 80enne di San Prisco, un’anziana di Ottaviano e la sorella di un uomo, la cui salma è rimasta per 24 ore in casa a Napoli, nel borgo Sant’Antonio, prima di essere portata via)