Melizzano in blues. Musica e cultura nel borgo

Il grande blues torna a Melizzano, in provincia di Benevento, per tre giorni. L’undicesima edizione di Melizzano in Blues si terrà il 31 luglio, 1 e 2 agosto 2026. Il festival, sotto la direzione artistica di Giò Vescovi, trasformerà il borgo in un palcoscenico a cielo aperto.

La piazza principale ospiterà i concerti live con band provenienti da tutta Italia, dando spazio al grande blues. Il programma prevede anche documentari esclusivi e presentazioni di libri.

La novità di quest’anno è la “Festa nella Festa” nel centro storico. Il cuore antico di Melizzano si animerà con artisti di strada, botteghe di souvenir aperte, punti degustazione, giochi di luci e dj set per ballare sotto le stelle.

Per le famiglie è prevista un’area bimbi con spazio giochi dedicato al divertimento dei più piccoli.

L’ingresso al festival è libero.

Non mancherà l’offerta enogastronomica con oltre 700 posti a sedere e grandi stand dedicati alla tradizione culinaria locale. Il menu include primi piatti come cavatelli di pasta fresca fatta in casa e tagliatelle. Tra le specialità alla brace ci saranno caciocavallo impiccato, carne alla brace, montanare e mortadella arrostita. Completano l’offerta peperoni ripieni, taglieri di salumi e formaggi locali e insalata di farro.

L’evento è realizzato grazie al supporto dei main sponsor Edilizia Sannita di Gianmichele Grasso e Azienda IGAT di Massimo Iorio.

L’appuntamento è a Melizzano per tre serate di musica, cultura e sapori tipici.