Conte vs Allegri il Real Madrid vi cerca chi dei due avrà la meglio?

Da una parte l’allenatore che è riuscito a fermare il monopolio della Juventus almeno per questa stagione, dall’altra invece un mister tra i migliori al mondo che però è fermo da circa due anni.

Il Real Madrid dopo le dimissioni di Zidane sembrerebbe pronto ad affidare la panchina ad uno di loro, se fino a qualche giorno fa il favorito sembra Allegri, dopo il divorzio tra Conte e l’Inter non è più così sicuro l’arrivo di Allegri a Madrid. Nel lotto per il mister toscano potrebbe anche rientrare la Juventus nel caso in cui il real affidi la propria panchina a Conte. Stesso discorso potrebbe essere fatto per Allegri che oltre il real e la Juventus potrebbe finire anche a Milano, anche se in realtà sembra molto improbabile. Vedremo come andrà a finire ma la sensazione è che uno dei due mister andrà ad allentare la squadra più vincete d’Europa