Contingentamento delle licenze, vita notturna e diritto al riposo: il nodo irrisolto delle città italiane

Articolo di Salvatore Schiavone

C’è un punto in cui la città si spezza. Non è una linea geografica, ma una soglia sociale: quella tra la città che vive e la città che dorme. Tra il diritto alla libera iniziativa economica e il diritto al riposo. Tra la vitalità della notte e la fragilità di chi la notte la subisce.

È qui che nasce il problema più complesso della ristorazione urbana contemporanea: il contingentamento delle licenze nei centri storici.

Un tema che non riguarda solo Milano, Roma o Napoli, ma tutte le città italiane che negli ultimi dieci anni hanno visto esplodere un modello di consumo basato su food & beverage, turismo breve, movida diffusa e saturazione commerciale.

E come in una scena de Il Caimano di Nanni Moretti, il caos non arriva come un’esplosione: arriva come una normalità che si deforma. Tutto sembra “andare avanti”, mentre in realtà si sta sgretolando. È esattamente ciò che accade quando la movida diventa sistema: non te ne accorgi finché non è troppo tardi.

1. Il paradosso italiano: città che vivono di notte, residenti che non vivono più

La notte è diventata un’economia. E come ogni economia, cresce dove trova spazio.

Nel centro storico di molte città italiane, la combinazione di:

• turismo internazionale

• affitti brevi

• pedonalizzazioni

• marketing territoriale

• deregulation post-liberalizzazioni

ha prodotto un effetto domino: più locali, più persone, più rumore, più conflitti.

Il risultato è un paradosso: le città che vogliono essere attrattive rischiano di diventare invivibili per chi ci abita.

I residenti non contestano la vita notturna in sé. Contestano la sua assenza di limiti.

2. Perché si parla di contingentamento delle licenze

Il contingentamento — cioè la possibilità di limitare o sospendere nuove aperture — è tornato al centro del dibattito perché rappresenta l’unico strumento realmente incisivo per:

• frenare la saturazione commerciale

• riequilibrare la presenza di attività

• proteggere il tessuto sociale dei centri storici

• tutelare il patrimonio culturale e urbano

La normativa europea (Direttiva Servizi) non vieta i limiti: li consente, purché motivati da ragioni di interesse generale come tutela del patrimonio, ambiente urbano, sicurezza e salute pubblica.

Ed è esattamente ciò che stanno facendo alcune città italiane.

3. Napoli, Roma, Milano: tre modelli, un unico problema

Napoli: il blocco totale come misura d’urgenza

Nel centro storico UNESCO, Napoli ha introdotto una moratoria sulle nuove licenze per contrastare l’esplosione incontrollata di take-away e micro-locali. Una misura drastica, ma temporanea: non prorogabile all’infinito. Serve a prendere fiato, non a risolvere il problema.

Roma: regolazione strutturale

Roma ha scelto un approccio diverso: un Regolamento della Città Storica che definisce cosa si può aprire, dove, come e con quali limiti. Non un blocco, ma una governance del commercio.

Milano: il modello urbanistico

Milano non ha adottato moratorie, ma usa strumenti urbanistici e regolamenti di qualità per limitare saturazione e impatti. Il risultato è più morbido, ma anche meno incisivo.

Tre modelli diversi, un’unica domanda: come si concilia la libertà d’impresa con il diritto al riposo?

4. Il nodo della vita notturna: non è il rumore, è la densità

Il problema non è il singolo locale. È la somma dei locali.

La densità commerciale genera:

• affollamento continuo

• consumo di alcol in strada

• micro-conflitti permanenti

• aumento dei rifiuti

• perdita di funzioni residenziali

• trasformazione dei centri storici in “parchi tematici” del divertimento

Il rumore non è un effetto collaterale: è un indicatore di saturazione.

E quando la saturazione supera una certa soglia, la città smette di essere un luogo abitabile e diventa un dispositivo di consumo.

5. La sentenza che cambia tutto: il Comune responsabile del rumore

La recente sentenza del Tribunale di Milano (n. 9566/2025, seguita dalla n. 9958/2025) ha stabilito un principio destinato a pesare su tutte le amministrazioni italiane:

se il Comune non governa la movida, deve risarcire i residenti.

Il giudice ha riconosciuto:

• responsabilità omissiva dell’amministrazione

• danno alla salute e al riposo

• risarcimenti tra 4.700 e 6.500 euro a residente

• obbligo di far cessare le immissioni rumorose oltre la soglia di tollerabilità

È un precedente enorme. E dice una cosa semplice: il rumore non è un fastidio. È una violazione del diritto alla salute.

6. Perché il contingentamento è uno strumento legittimo (e necessario)

Il contingentamento non è una misura punitiva. È una misura di equilibrio.

Serve a:

• evitare la monocultura del food & beverage

• preservare la diversità commerciale

• proteggere i residenti

• garantire qualità urbana

• impedire che il mercato si autodistrugga saturandosi

E soprattutto: serve a restituire ai Comuni la capacità di governare il territorio, non solo di subirlo.

7. Il punto critico: contingentare non basta

Limitare le licenze è necessario, ma non sufficiente.

Senza:

• controlli reali

• limiti agli orari

• gestione dello spazio pubblico

• politiche sull’alcol

• tutela del patrimonio

• strategie per la residenzialità

il contingentamento diventa un tappo su una pentola in ebollizione.

La movida non si governa con un divieto. Si governa con una visione.

8. La domanda finale: che città vogliamo?

Il dibattito sul contingentamento non riguarda solo i locali. Riguarda il modello di città.

Una città può essere:

• viva, senza essere caotica

• attrattiva, senza essere invasa

• notturna, senza essere ostile

• economicamente dinamica, senza espellere chi ci abita

Il punto non è scegliere tra vita notturna e riposo. Il punto è progettare un equilibrio.

E questo equilibrio passa inevitabilmente da una scelta politica: decidere che il centro storico non è un luna park, ma un luogo abitato, fragile, prezioso.

Un luogo che merita di essere vissuto, non consumato.