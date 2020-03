PIEDIMONTE MATESE – Non si ferma, dopo i tanti avvertimenti del sindaco di Piedimonte Matese, il fenomeno del “parrucchiere a domicilio”. Il primo cittadino, Luigi Di Lorenzo, aveva lanciato un messaggio chiaro sia ai parrucchieri sia ai clienti e ora afferma: “Ho invitato ai carabinieri messaggio WhatsApp di richiesta di merce a Piedimonte per lavori a domicilio. Interesserò anche la Finanza. Forse non lo avete capito: è vietato lavorare al domicilio. Adesso basta”.