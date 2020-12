Continuano i controlli serrati a Capua

CAPUA – Si pubblica, di seguito, la nota del Comando Municipale di Capua:”Stiamo ricevendo numerose segnalazioni di bar aperti con persone che consumano all’esterno creando assembramenti. Questa cosa tecnicamente è vietata perché è previsto l’asporto e non si può consumare nessun cibo o bevanda per strada.

Dice testualmente il Decreto: nelle aree in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali, l’ingresso e la permanenza dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare prodotti d’asporto. Non sono consentiti assembramenti e consumo di cibi e bevande in prossimità del locale.

Scene che ci sono state segnalate di caffè consumati ai tavoli così come di aperitivi, sono vietate. In area rossa i bar, recita il DPCM, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22, e per le consegne a domicilio, consentite senza limiti orari, ma che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.”