Controlli alla movida da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino

AVELLINO – I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, nel quadro di una serie di attività volte alla verifica del rispetto delle misure disposte nell’attuale periodo di emergenza sanitaria, nonché alla tutela dei minori da fenomeni legati all’abuso di bevande alcoliche, stanno svolgendo specifici servizi e controlli volti a prevenire e contrastare tale fenomeno.

In questo fine settimana, nel capoluogo irpino e nell’hinterland sono una quindicina i locali pubblici (abituali luoghi di ritrovo di giovanissimi) sottoposti a verifiche da parte dei Carabinieri della Compagnia di Avellino che hanno proceduto all’identificazione di numerosi avventori, molti dei quali ancora minorenni. Si tratta perlopiù di studenti, provenienti anche da altri comuni irpini.

Nel corso dei tali servizi, è scattata la prevista chiusura per un locale di Atripalda dove i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile hanno accertato la “Vendita di bevande alcoliche da asporto dopo le ore le ore 22.00”.

E non è certamente venuta meno l’attenzione al contrasto ai reati in materia di stupefacenti che ha permesso di segnalare all’Autorità Amministrativa 3 giovani che, a seguito di perquisizione, sono stati trovati in possesso di droghe cosiddette “leggere” (hashish e marijuana).

Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro e per quei giovani consumatori è scattata la segnalazione alla competente Autorità Amministrativa ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/90.