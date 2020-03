Controlli per l’emergenza coronavirus

NAPOLI – Con il DPCM del 9 marzo sono state estese a tutto il territorio nazionale le misure per contrastare il diffondersi del coronavirus.

Tutto ciò comporta delle rigorose ma necessarie limitazioni alla mobilità, anche all’interno dei comuni, sino al 3 aprile.

Le nostre pattuglie, assieme a quelle delle altre forze di polizia, sono quindi impegnate nei controlli di strade, autostrade, porti, stazioni e aeroporti in tutta Italia, per verificare il rispetto delle prescrizioni adottate dal Governo.

L’invito è quindi quello di restare a casa e non uscire se non strettamente necessario o se non ricorrono i motivi di lavoro, salute e prima necessità indicati dal decreto.

La collaborazione di tutti, anche durante le fasi di controllo, è indispensabile. In gioco c’è la salute di tutti.

