Convenzione per tirocinio tra commercialisti ed università

“Federico II” e commercialisti: siglata la convenzione per tirocinio e accesso alla professione

L’accordo è stato firmato tra DISES (Acconcia) e gli Odcec di Napoli (De Lise), Napoli Nord (Corbello), Nola (Molisso) e Torre Annunziata (Crescitelli). L’intesa consentirà l’esonero della prima prova scritta all’esame di Stato

Un passo significativo verso l’integrazione tra formazione universitaria e professione. Al Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo è stata siglata la convenzione tra il DISES (Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università degli studi di Napoli “Federico II”) e gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, Napoli Nord, Nola e Torre Annunziata.

L’accordo, sottoscritto dal professor Antonio Acconcia e dai presidenti Matteo De Lise, Francesco Corbello, Domenico Molisso e Giuseppe Crescitelli, segna per la prima volta la convergenza dei quattro Ordini dell’area metropolitana di Napoli su un progetto condiviso.

L’intesa consentirà agli studenti dei corsi di laurea triennali in Economia e Commercio ed Economia delle Imprese Finanziarie, nonché del corso magistrale in Economia e Commercio, di ottenere il riconoscimento del tirocinio professionale svolto durante l’ultimo anno di studi. Inoltre, è previsto l’esonero dalla prima prova scritta dell’esame di Stato per l’accesso alle sezioni A e B dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

I contenuti operativi della convenzione sono stati illustrati dai coordinatori dei corsi di laurea, i professori Tommaso Oliviero, Giovanni Walter Puopolo e Annalisa Scognamiglio, che hanno evidenziato l’importanza di rafforzare il collegamento tra università e mondo del lavoro, facilitando l’ingresso dei giovani nella professione.

All’incontro hanno partecipato anche i promotori dell’iniziativa, i professori Simona Catuogno e Roberto Tizzano, insieme ai rappresentanti dell’Associazione Studenti di Economia, Antonio Sposato, Francesco D’Auria e Mattia Coppola, che hanno espresso soddisfazione per un accordo capace di offrire nuove opportunità concrete agli studenti.

Presente anche Vincenzo Moretta, neoconsigliere nazionale dei commercialisti, a testimonianza del valore strategico dell’iniziativa.

La convenzione rappresenta un modello virtuoso di collaborazione tra università e professioni, volto a ridurre i tempi di accesso al mondo del lavoro e a valorizzare le competenze acquisite durante il percorso accademico, rafforzando al contempo la qualità della formazione e la preparazione dei futuri professionisti.