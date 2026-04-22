From Village all’ex Macrico

Inaugura al Campo Laudato Si’ (ex Macrico) FROM VILLAGE, il primo villaggio esperienziale di Caserta, ideato dagli organizzatori del FROM Festival 2025, Spazio Vivo Srl.

FROM VILLAGE nasce come un villaggio esperienziale immerso nel verde, uno spazio aperto e inclusivo pensato per accogliere un pubblico eterogeneo e offrire un palinsesto articolato di attività: laboratori, workshop, musica, sport, aperitivi, spettacoli e momenti di incontro dedicati a grandi e piccoli. Un progetto che si configura come luogo di relazione e produzione culturale diffusa, capace di attivare dinamiche partecipative e generare valore per la comunità.

All’interno del Village sarà presente anche un’area dedicata agli amici a quattro zampe, oltre a un market settimanale che ospiterà artigiani, boutique casertane e preziose realtà come la Coldiretti oltre ad alcuni produttori di vino e di birra locali, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare le eccellenze del territorio.

Un luogo concepito per favorire la socialità, stimolare la creatività e valorizzare il Campo Laudato Si’ attraverso esperienze condivise. Proprio sulla base di queste intenti, la Fondazione Casa Fratelli Tutti ha accolto favorevolmente la proposta degli organizzatori, autorizzando l’allestimento temporaneo di una porzione dell’area, dotandola di servizi e di un cartellone di attività settimanali accessibili a tutti e, per la maggior parte della stagione, a fruizione gratuita.

All’interno del programma multi-esperienziale, l’organizzazione Spazio Vivo Srl proporrà inoltre alcune giornate tematiche a ingresso con contributo, finalizzate a garantire un’offerta culturale e di intrattenimento di qualità e a coinvolgere attivamente numerose realtà artistiche e culturali del territorio come avvenuto già per il festival FROM dello scorso Giugno.

In occasione dell’inaugurazione, tutte le aree del Village saranno attive e presidiate dai rispettivi referenti, insieme ad alcuni partner del territorio che hanno scelto di sostenere con entusiasmo l’iniziativa: Santonastaso Pet Food per l’area cani; La Mansarda Teatro dell’Orco e FDA Eventi per gli spettacoli e parte delle attività laboratoriali; Up & Down Animation per l’intrattenimento dedicato ai bambini; GiàClub per le attività sportive aperte a tutti; Viviamo Caserta per le attività associative. Sarà inoltre presentato un assaggio di teatro dei burattini a cura dell’associazione Eucaliptus.

A concludere la cerimonia inaugurale sarà un intervento musicale dei Bottarte Tharumbò e del loro fondatore Franco Barzetti, che accompagnerà il momento del taglio del nastro con il suono profondo di antiche botti di vino, della tammorra e con le vibrazioni della sua voce graffiante.

Parte dell’allestimento del Village è stato realizzato in collaborazione con Alluma, una realtà campana amica di FROM che realizza luminarie artistiche con il concetto del recupero e riuso di pezzi di luminarie ormai vecchie. A partire dal 25 aprile e per i successivi sei mesi, FROM VILLAGE sarà accessibile tutte le mattine e i pomeriggi, con apertura estesa fino alla sera durante i weekend.

Il programma delle attività, con la possibilità di prenotazione e di candidatura per proporre iniziative all’interno del Village, è disponibile sul sito ufficiale realizzato dalla agenzia di comunicazione “Upgrade Caserta”: www.fromcaserta.it