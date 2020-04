CoronaVirus: a Casalnuovo 1.000 mascherine per bambini, donate dalla Cooperativa Sociale Victory

CASALNUOVO – Anche a Casalnuovo di Napoli via libera all’uscita dei più piccoli dal prossimo 4 maggio, accompagnati da un adulto, evitando assembramenti e con la mascherina anche per loro.

Per l’occasione la Cooperativa Sociale Victory ha deciso di acquistare e donare 1.000 mascherine per i bambini, in tessuto TNT lavabile e di dimensioni ridotte rispetto a quelle per gli adulti.

Le mascherine, dai colori più vivaci e adatti ai bambini, saranno realizzate da una delle eccellenze del territorio, con sede nel Polo Moda: si tratta della Sintonie, espressione della famiglia De Rosa fondatrice della Guder Gloves.

“Abbiamo in questi anni lavorato con e per i bambini. Abbiamo seguito 150 famiglie del territorio, offrendo ai lori figli servizi socio educativi, attraverso laboratori e campi estivi. A loro, e a tante altre famiglie del territorio, vorremmo dare risposte adeguate alle esigenze del momento”, così ha commentato Giovanni Nappi, presidente della Cooperativa Sociale Victory, annunciando l’iniziativa.