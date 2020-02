CORONAVIRUS ad Acerra. E’ negativo il test del paziente isolato presso la Clinica Villa dei Fiori di Acerra

ACERRA – È negativo il test del paziente isolato presso la Clinica Villa dei Fiori di Acerra. Confermato che il tampone processato all’ospedale napoletano Cotugno, proveniente da un paziente ricoverato ieri ad Acerra è assolutamente negativo al test del “coronavirus-Covid19”.

Il Sindaco di Acerra Raffaele Lettieri però conferma: “Manteniamo la guardia alta, le manifestazioni di carnevale programmate per la sola giornata di oggi rimangono sospese, conferiamo che non si terranno”. Inoltre, le misure di sanificazione e igienizzazione programmate e intensificate per le strade cittadine e negli istituti scolastici rimangono confermate e proseguiranno nei prossimi giorni.

Il primo cittadino ribadisce: “Assolutamente non va sottovalutata questa situazione. Bisogna assolutamente evitare il panico ma restiamo molto attenti. Ribadisco l’appello di attenersi alle comunicazioni ufficiali che provengono dal Ministero della Salute e dagli organi istituzionali per evitare che si diffondano notizie parziali e senza fondamento scientifico, che portano ad allarmismo e psicosi”.