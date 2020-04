CORONAVIRUS – Ad Aversa tre nuovi casi positivi al COVID-19

AVERSA – Nella tarda serata di domenica, 12 aprile 2020, festività religiosa della Santa Pasqua, il sindaco di Aversa, Alfonso GOLIA, ha tenuto il consueto resoconto video relativamente all’emergenza COVID-19 che, purtroppo, ha fatto registrare TRE nuovi casi positivi. Ecco, di seguito l’intervento del primo cittadino: “Cari concittadini buona sera. Innanzitutto voglio rinnovare a tutti gli auguri di Pasqua. Una giornata che tutti noi abbiamo passato in un modo diverso dal solito, rinunciando ad abbracci e scambi di auguri.

Auguri particolari a chi anche oggi ha lavorato per la nostra incolumità e la nostra salute. Oggi, purtroppo ci hanno comunicato che tre concittadini sono risultati positivi al tampone. Li ho sentiti telefonicamente e stanno bene. Dunque i dati attuali ci dicono 17 positivi, 241 negativi, 20 tamponi in attesa, 9 guariti e purtroppo 3 deceduti.

Oggi, abbiamo visto che la quasi totalità dei cittadini ha rispettato le regole. Mi auguro che la stessa disciplina ci sia anche domani. Le forze dell’ordine, come fatto oggi, continueranno a pattugliare il territorio. Bisogna restare a casa e con supermercati e tabacchi chiusi non ci sono scuse per stare in strada.

Stamattina, inoltre, siamo stati al cimitero per una preghiera per tutti i defunti della nostra città. So che per molti non poter far visita ai propri cari è una grande sofferenza. Domani è Pasquetta, dobbiamo tutti rinunciare alla tradizionale gita fuori porta e per i devoti della Madonna dell’Arco sarà un lunedì in Albis ancora più particolare.

Poche ore fa il governatore De Luca ha firmato una nuova ordinanza: cartolibrerie e librerie restano chiuse mentre i negozi di abbigliamento per bambini potranno aprire due volte a settimane, il martedì e il venerdì dalle 8 alle 14. Una ordinanza più restrittiva delle misure varate dal Governo e che io approvo pienamente. Non possiamo sbagliare proprio ora che i dati del contagio sono in forte calo. Non possiamo allentare la tensione proprio adesso che calano sensibilmente contagi e morti.

Inoltre, vi anticipo che domani ci sarà una sorpresa per i bambini della nostra città. Ho appreso della scomparsa del dottor Tonino De Michele, medico e già consigliere comunale, concittadino noto e stimato dalla comunità, che lottava da tempo con un brutto male. Alla famiglia vanno le condoglianze di tutta l’Amministrazione comunale.

In questo giorno riecheggiano la parole di don Tonino Bello: “La Pasqua sia per tutti noi il rotolare del macigno dell’egoismo, della solitudine, della miseria, della disperazione, dell’odio. Sia per tutti la fine degli incubi, l’inizio della luce, la primavera di rapporti nuovi. E se ognuno di noi si adopererà per rimuovere il macigno del sepolcro accanto, si ripeterà il miracolo che contrassegnò la resurrezione di Cristo”. Coraggio. Andrà tutto bene”.