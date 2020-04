CORONAVIRUS – Aggrediti due Vigili Urbani di Aversa. La solidarietà del Sindaco Alfonso Golia

AVERSA – In questi tempi bui dove centinaia di migliaia di persone mettono a rischio la propria vita per noi tutti, non si possono giustificare né tantomeno perdonare, alcuni atti di aggressioni contro gli Angeli Custodi dei nostri tempi. Quello che è accaduto nel pomeriggio di venerdì, 10 aprile 2020, ad Aversa è assolutamente inqualificabile e va perseguito senza se e senza ma.

Chiunque si comporta da delinquente deve rispondere in proprio e non deve poter ottenere alcuna attenuante. Venerdì pomeriggio due agenti della Polizia Municipale di Aversa che erano impegnati in Via Onorato Pietrantonio in servizi di prevenzione e di controllo del rispetto delle ordinanze in materia di contenimento del COVID-19, hanno notato una persona che si trovava a vagare per strada.

Quando lo hanno fermato e gli hanno chiesto conto delle motivazioni del suo girovagare senza una meta, l’uomo improvvisamente si è scagliato contro uno di loro e lo ha selvaggiamente picchiato. Sono immediatamente accorsi altri colleghi ma l’agente ha dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari del Pronto Soccorso dell’Ospedale Moscati che lo hanno medicato per le ferite riportate.

Nel tentativo di fermare lo scalmanato è rimasta contusa anche una sua collega. Sull’aggressione è intervenuto anche il Sindaco Alfonso GOLIA: “Due agenti della nostra Polizia Municipale sono stati aggrediti in via Onorato Pietrantonio dopo aver chiesto i documenti ad un uomo che stava in strada come se nulla fosse. A loro la mia totale solidarietà.

È una vergogna quanto accaduto perché i vigili sono in strada a tutela della sicurezza di tutti. L’aggressore è al comando di Polizia Municipale e sarà denunciato. Ai nostri agenti auguro una pronta guarigione.