Coronavirus – All’ufficio postale di San Nicola la Strada gli utenti rispettano le regole

SAN NICOLA LA STRADA – Nonostante i divieti imposti dal recente decreto legge, volti a contenere la diffusione dell’epidemia di Coronavirus, viene rilevato, secondo quanto pubblicato dal web, un costante afflusso della clientela presso gli sportelli degli uffici postali di alcuni comuni della Campania che al momento restano aperti al pubblico.

Ultimo in ordine di tempo è il Comune di Acerra, il cui Sindaco, Raffaele Lettieri, ha chiesto, con una lettera inviata mercoledì, 18 marzo 2020, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri della Sanità e dello Sviluppo economico e al Presidente e alla Giunta Regionale della Campania, l’intervento delle autorità per quella che definisce “una preoccupante situazione”.

Il primo cittadino ha fatto riferimento al sistema “di consegna della corrispondenza, in particolare di raccomandate o invii in contrassegno, da parte degli addetti di Poste Italiane”. E spiega “per evitare eventuali contatti con le persone, gli addetti di Poste Italiane si limitano solamente a consegnare direttamente l’avviso di giacenza, con conseguente deposito delle raccomandate presso l’Ufficio Postale. Pertanto, senza nessun tentativo di consegna diretta nelle mani delle persone in indirizzo”.

Tale sistema sottolinea il sindaco spinge “automaticamente i destinatari ad uscire di casa e andare a ritirarli all’ufficio postale, cosa non proprio indicata in questo periodo. Consegnando solamente l’avviso di giacenza si sta spingendo le persone ad uscire dalle proprie abitazioni e creare incontrollabili assembramenti presso gli stessi Uffici postali”.

Abbiamo voluto vedere se anche all’Ufficio Postale nr. 1 di San Nicola la Strada ci fosse la identica situazione. Come potete constatare dalla foto allegata, l’afflusso degli utenti è assolutamente normale ed a distanza di sicurezza. Dunque, anche in questo caso, i cittadini sannicolesi stanno applicando correttamente le regole imposte dal Governo attraverso gli ultimi DPCM.