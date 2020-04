CORONAVIRUS – Aumentano i sindaci e le giunte comunali che devolvono le loro indennità alle famiglie disagiate

SAN NICOLA LA STRADA – Cardito, il Sindaco Giuseppe Cirillo e la Giunta donano le proprie indennità di mandato alle famiglie bisognose (ANSA).

Marsala, il sindaco Alberto Di Girolamo, e tutti gli assessori della Giunta hanno deciso di donare l’importo della loro indennità di marzo, che ammonta a 21.000 euro, in beneficenza, per aiutare le famiglie disagiate messe in crisi dall’emergenza coronavirus.

Vibo Valentia, l’Amministrazione comunale ha devoluto il 50% dell’indennità di marzo a favore dei più deboli tramite un fondo appositamente costituito. La donazione proseguirà per tutta la durata dell’emergenza.

Val d’Aosta. In questa tragica emergenza sanitaria si confermano la sensibilità e l’altruismo del popolo valdostano. Infatti, i 74 sindaci della Val d’Aosta, in primis, hanno dichiarato di voler devolvere la metà delle diarie e dell’indennità in favore di corregionali in difficoltà a causa di una crisi sanitaria mai vissuta dalla metà del secolo scorso, ad oggi.

Baronissi, il Sindaco, gli Assessori comunali e il Presidente del Consiglio hanno devolute interamente le loro indennità al fondo alimentare: tutti hanno inteso dare un segno tangibile devolvendo i loro compensi.

Questa sono solo alcune delle iniziative messe in campo dai Sindaci d’Italia e dagli Assessore delle loro Giunte per venire in aiuto ai propri concittadini bisognosi.

Purtroppo, dobbiamo sottolineare che dalla Giunta comunale di San Nicola la Strada non è ancora giunta nessuna notizia di una eventuale volontà di donare le proprie indennità istituzionali. Un fatto che ha lasciato i cittadini “basiti”.

L’emergenza sanitaria sta già avendo pesanti ripercussioni sul piano economico e ciascun cittadino è chiamato ad offrire un personale contributo a quanti – a causa dell’epidemia coronavirus – si trovano in grave disagio economico, con difficoltà di reperire alimenti e beni di prima necessità. Un impegno morale che ogni componente della Giunta Municipale di San Nicola la Strada dovrebbe fare proprio, devolvendo in beneficenza l’indennità di funzione del ruolo istituzionale ricoperto, relativa al mese di aprile e per i prossimi mesi.

Si tratta di un gesto di solidarietà che rientra nella sfera volontaria di Sindaco e Assessori, ma in un momento di emergenza così drammatico per l’intera comunità, l’aiuto personale verso chi ha più bisogno riguarda la sensibilità con la quale si assolvono i propri compiti di governo, in atto assicurati con ancora maggiore impegno proprio con questo alto gesto di Umanità. La cittadinanza sannicolese è sempre stata in prima linea in questo tragico momento come anche nel passato è stato chiamato a dare un proprio contributo che si è esternato con aiuti materiali (beni di prima necessità) ed anche economici.

Sta avendo molto successo la raccolta di generi alimentari per dare un aiuto concreto alle famiglie che sono in grave difficoltà a causa dell’epidemia da coronavirus. Gli unici che hanno pubblicamente dichiarato di voler rinunciare alle indennità di consiglieri comunali per devolverle ad attività di beneficenza sono stati i Consiglieri comunali di opposizione: Tullio VACCARI e Raffaele DELLA PERUTA, che hanno scritto una lettera al Sindaco Vito MAROTTA esternando la loro volontà:

“… in questo periodo drammatico abbiamo l’obbligo di essere uniti anche se distanti fisicamente. Non deve esistere né il colore politico né il colore della pelle a creare distanze, ma dobbiamo insieme difendere e tutelare le persone più disagiate per poter essere una comunità vincente. Siamo fiduciosi dell’idea di destinare questi ultimi stipendi dell’amministrazione comunale alle fasce più disagiate, per poter essere anche un buon esempio per tutti i cittadini”.

Il Consigliere Della Peruta ha affermato: “… è necessario che in questa fase ognuno dia il suo meglio. La politica non è un lavoro, ma una missione che va oltre, per questo, chi ha la possibilità doni il più possibile. Non credo che chi faccia politica attiva abbia scelto questa strada per lucrare, se così fosse… ai posteri l’ardua sentenza”. Anche il Consigliere Tullio Vaccari e sulla medesima lunghezza d’onda. Purtroppo, su questa meritoria proposta i due consiglieri non hanno ricevuto alcuna risposta.