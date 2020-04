CORONAVIRUS – Basile (FI): “Campagna di sensibilizzazione ad usare mascherine e guanti”

SAN NICOLA LA STRADA – “Sappiamo tutti quanto sia importante l’uso de dispositivi di protezione e delle mascherine idonee in particolare in questo momento. Ci sono giunte decine di segnalazioni da parte dei cittadini che, ligi al dovere, con tutte le difficoltà del caso, nel rispetto delle norme e del buon senso, indossano i dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti ecc.), e che denunciano la presenza di molti che, in barba all’emergenza che stiamo vivendo, continuano ad uscire di casa, anche più volte al giorno, soprattutto senza alcun dispositivo”.

È quanto ha dichiarato il Coordinatore cittadino di Forza Italia di San Nicola la Strada, Francesco BASILE, come sempre supportato da tutto il circolo cittadino. “Non vogliamo creare allarmismi, ma è certamente compito della politica, e dell’amministrazione nello specifico, mettere in campo ogni iniziativa utile al fine di limitare il contagio del virus” – ha aggiunto – “tenendo conto che vi è un terzo caso accertato sul territorio sannicolese. Nei giorni scorsi abbiamo inviato al Sindaco ed a tutti i consiglieri ed assessori, formale proposta di organizzare una campagna di sensibilizzazione sull’uso dei dispositivi di protezione.

Noi siamo pronti a fare la nostra parte” – ha proseguito l’esponente politico azzurro – “come abbiamo ampiamente dimostrato fin qui. Siamo in attesa di un riscontro da parte di tutto il consiglio comunale oltre che su questa proposta anche sulla proposta di istituire un “Fondo di solidarietà per l’emergenza COVID-19” i cui proventi potrebbero essere usati per sostenere le famiglie e le partite IVA che vivono un momento di difficoltà tenuto conto che le misure messe in campo dal Governo sono non solo limitate ma soprattutto tardivi e complicate da una burocrazia di cui in questo momento si dovrebbe fare assolutamente a meno.

Tutto questo può e deve essere fatto. Forza Italia” – ha concluso Basile – “è pronta a sostenere tutte quelle iniziative che vanno a sostegno delle famiglie e delle piccole imprese e di ogni azione che deve essere messa in campo per limitare i danni dell’emergenza sanitaria”.