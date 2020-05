CORONAVIRUS – Basile (FI) scriva al Sindaco: “Uso gratuito suolo pubblico e riduzione Tari ai commercianti”

SAN NICOLA LA STRADA – Nella giornata di martedì, 5 maggio 2020, il Coordinatore cittadino di Forza Italia, Francesco BASILE, ha inviato una lettera al Sindaco di San Nicola la Strada, Vito Marotta, agli Assessori, al Presidente del Consiglio ed ai Consiglieri comunali, con la quale ha avanzato la proposta di concedere, agli esercenti di bar e ristoranti, a titolo gratuito del suolo pubblico.

Inoltre, ha anche avanzato la proposta, già concessa da altri sindaci della provincia, di una riduzione della TARI per tutti quegli esercizi comunale che, a causa della COVID-19, sono rimasti chiusi e non hanno prodotto rifiuti. Ecco, di seguito, il testo della lettera: “Al Sindaco P.T. della Città San Nicola la Strada, Ai signori Assessori componenti la Giunta comunale, Al Presidente del Consiglio Avv. Fabio Schiavo, Ai signori Consiglieri Comunali. Oggetto: “Proposta di Concessione gratuita del suolo pubblico agli esercenti bar e ristoranti”.

Il Coordinamento Cittadino di Forza Italia – San Nicola la Strada, su proposta del responsabile alla Trasparenza e rapporti con la Pubblica Amministrazione, Dott. Corrado Mandati, proseguendo nella linea di fattiva collaborazione, nell’interesse della cittadinanza di San Nicola la Strada, in merito alla lenta riapertura prevista dalla fase 2 emanata dal Governo in merito all’emergenza COVID-19, Premesso che il DPCM del 26 aprile 2020 prevede la riapertura di molti esercizi imprenditoriali; Tenuto conto che è necessario una giusta programmazione di supporto alla riapertura totale di tutte le attività commerciali e di sostegno economico,

Premesso quanto sopra Propone di prevedere la possibilità, per gli esercenti che ne facessero richiesta, l’uso gratuito del suolo pubblico, ove possibile, per permettere la corretta applicazione del distanziamento interpersonale. Inoltre si chiede di prevedere una riduzione della Tari per tutti gli esercizi commerciali, che per l’emergenza COVID-19, essendo costretti alla chiusura, non hanno prodotto rifiuti.