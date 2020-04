CORONAVIRUS – Case di cura, Zinzi: “Subito una Commissione d’inchiesta”

CASERTA – “L’emergenza Coronavirus ha portato alla luce diverse criticità legate alla gestione di alcune strutture sanitarie, pubbliche e private e alla mancata supervisione da parte della Regione Campania”. E’ quanto ha affermato il Consigliere regionale Gianpiero ZINZI.

“Le RSA, le case di cura e le strutture residenziali per anziani si sono rivelate preoccupanti focolai di contagio. Qualche giorno fa, con un’interrogazione, ho ribadito la necessità di prevedere adeguati strumenti di protezione e tutela per operatori sanitari e per gli ospiti” – ha aggiunto l’esponente politico.

“Lo strampalato appello di De Luca che invita i gestori delle case di cura private ad autodenunciarsi conferma che la situazione è fuori controllo e soprattutto che la Regione non ha un quadro chiaro. Si istituisca una commissione di inchiesta sulle case di riposo e sulle Rsa per valutare le procedure di protezione e le strategie messe in atto nelle strutture”. E’ la proposta avanzata dal consigliere regionale Gianpiero Zinzi.