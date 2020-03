Coronavirus – Celebration Italia invita la città a pregare per l’Italia

CASERTA – In questi giorni terribili in cui il timore del contagio da coronavirus ci tiene isolati nelle nostre case si moltiplicano le iniziative online per arginare almeno gli isolamenti più feroci. Telefonate, videochiamate, chat di gruppo però stanno facendo compagnia non soltanto alle persone sole, ma a chiunque, perché la paura ci mette in ginocchio e ci fa alzare gli occhi al cielo.

Celebration Italia, comunità cristiana della provincia di Caserta, da tempo al servizio del territorio in numerose attività sociali, lancia un appello a tutti coloro abbiano voglia e sentano nel proprio cuore di pregare per la città, per il Paese, contro questa piaga che sta colpendo la nostra nazione e il mondo intero.

“Celebration come comunità vuole aprire una finestra di preghiera” – spiegano John e Marianna Tufaro – “proprio come fece il profeta Daniele nella Bibbia, il quale ogni giorno apriva la finestra della sua stanza pregando l’unico che poteva aiutarlo, il Dio dell’impossibile.

Noi crediamo in quello stesso Dio, e crediamo che questa terra abbia bisogno di pregare e tendere le mani verso Dio.

Due volte la settimana Celebration aprirà una ideale finestra di raccoglimento in cui chiunque, a prescindere dalla propria denominazione religiosa, possa innalzare una preghiera al Dio del Cielo e non sentirsi solo, noi per primi lo faremo.

Questo dunque è un invito alla città, invitiamo tutti coloro che abbiano voglia di prendere parte a questo incontro “speciale”, anche se virtuale, ad unirsi a noi nella preghiera per la nostra nazione, a stringerci gli uni agli altri, come popolo, con un’unica voce e speranza”.

Insieme in preghiera per l’Italia, l’appuntamento è ogni martedì ed ogni sabato, dalle 17.00 alle 19.00.

Ogni altra informazione sulle attività della comunità, incontri, eventi, iniziative, video di incoraggiamento e istruzione biblica sono presenti sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram alla voce Celebration Italia.