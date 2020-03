CORONAVIRUS – Chiuse al traffico alcune strade di accesso e uscita del comune di Acerra

ACERRA – Nuova regolamentazione della circolazione stradale su alcune arterie comunali di Acerra al fine di garantire un efficace controllo stradale. Con Ordinanza sindacale n. 20 del 27 marzo 2020, a partire da sabato 28 marzo 2020, è stato istituito il divieto di transito temporaneo agli autoveicoli, anche mediante apposizione di barriere New Jersey, idoneamente segnalate, su via Volturno, via De Gasperi altezza incrocio con via Degli etruschi, via Viviani, via Seminario altezza cavalcavia Autostrada A 30, via degli Aragonesi incrocio via Dei Normanni, via Valletta incrocio via Pietrabianca, via San Giovanni altezza ponte Autostrada A 30.

Obiettivo dell’Ordinanza firmata questa mattina dal Sindaco di Acerra Raffaele Lettieri è monitorare, controllare e limitare gli ingressi e le uscite dal Comune di Acerra, nonché agevolare eventuale l’identificazione dei soggetti che contravvengono a quanto disposto dai vari provvedimenti delle Autorità nazionali e regionali emessi per limitare la circolazione di tutti i cittadini con l’intento di fronteggiare l’emergenza sanitaria che si sta determinando e soprattutto per arginare l’epidemia da COVID-19.

Sono esclusi dal provvedimento di divieto di transito le auto della Polizia Municipale, della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, i residenti e i mezzi di soccorso e di trasporto autorizzati.

Il primo cittadino di Acerra, inoltre, questa mattina ha richiesto al servizio Epidemiologia e Prevenzione dell’Asl Napoli 2 Nord un’attenta attività di vigilanza presso le Residenze sanitarie assistenziali (RSA) o le case di cura della città di Acerra, nonché la garanzia dell’attivazione di tutti i moduli operativi necessari e delle indicazioni tecnico-scientifiche emesse dall’Istituto Superiore di Sanità circa la prevenzione e il controllo dell’infezione da Coronavirus in strutture residenziali sociosanitarie, al fine di monitorare o evitare ulteriori contagi sul territorio cittadino.