Casagiove, 500 alunni in campo per la festa dello sport: trionfano inclusione, entusiasmo e felicità.

CASAGIOVE – Una grande festa dello sport, della scuola e della comunità. L’area attrezzata a campo di calcio del Comune di Casagiove ha ospitato la manifestazione “La Scuola in Campo”, che ha visto protagonisti 500 alunni dell’Istituto Comprensivo Moro Pascoli, dalla prima alla quinta classe, accompagnati dai loro docenti. Spalti gremiti e grande partecipazione di famiglie e cittadini hanno fatto da cornice a una giornata all’insegna dell’inclusione, dell’entusiasmo e della condivisione. Dopo i saluti istituzionali e il tradizionale taglio del nastro con fiori e coriandoli, studenti, insegnanti e ospiti hanno intonato l’Inno Nazionale e quello dell’istituto, accompagnati dalle note del violino, in un momento di forte emozione e appartenenza. Tra le autorità presenti il neo sindaco di Casagiove, Francesco Moscatiello, mentre la conduzione dell’evento è stata affidata alla voce narrante di Giovanna Tessitore, che ha accompagnato il pubblico nei diversi momenti della manifestazione. Il cuore della giornata è stato rappresentato dai giochi e dalle attività motorie che hanno coinvolto tutti gli alunni, nel segno di quello che è stato definito l’“agonismo dello spirito”: il piacere di partecipare, collaborare e crescere insieme. A dare il via ufficiale alle attività sono stati i giudici FIDAL Sergio Linguiti ed Enzo Abate, presenti nel ruolo di starter. Particolarmente applaudita l’esibizione del Paracadute Ludico-Motorio, durante la quale i grandi teli colorati, mossi all’unisono dai bambini, hanno trasformato il campo in una suggestiva immagine di armonia e inclusione, simbolo di una comunità in cui ciascuno è parte fondamentale del gruppo. Emozionanti le parole della dirigente scolastica Angela Maccauro: «L’IC Moro Pascoli ha vissuto un evento straordinario. Il manto erboso del Bene Comune di Casagiove ha compiuto una magia, unendo bambini e adulti nel desiderio di essere felici. È stato un tripudio di colori, musica e gioia autentica, emozioni che solo lo sport sa donare». Un ringraziamento speciale è stato rivolto all’intero corpo docente e al professor Mister Alessandro Farina, autore del programma e coordinatore tecnico della manifestazione. Grazie al suo lavoro e all’impegno di tutti, “La Scuola in Campo” si è trasformata in una straordinaria esperienza educativa. Nessuna classifica finale, ma una vittoria condivisa da tutti: quella fatta di sorrisi, amicizie, valori e senso di appartenenza. Il premio più bello che studenti e docenti porteranno con sé ben oltre questa giornata di festa.