CORONAVIRUS – Comune San Nicola la Strada non ha pubblicato elenco dei beneficiari dei 762 buoni spesa

SAN NICOLA LA STRADA – Nel corso della giornata di sabato, 18 aprile 2020, ho appreso, con soddisfazione, che il Commissario Prefettizio del Comune di Marcianise ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, un comunicato stampa con il quale ha informato la cittadinanza marcianisana di aver reso noto online gli elenchi dei beneficiari dei Buoni Spesa, nonché degli esclusi.

Tale trasparenza non è ancora stata seguita però dall’Amministrazione comunale di San Nicola la Strada che, dobbiamo darne atto pubblicamente, era al lavoro anche il giorno di Pasquetta, 13 aprile 2020, per terminare l’elenco dei 762 cittadini beneficiari di Buono Spesa al fine di far fronte alle difficoltà delle famiglie più esposte alle conseguenze del Covid-19.

I buoni spesa sono in corso di consegna a domicilio degli aventi diritto a cura della Polizia Municipale e del Nucleo Comunale dei Volontari di Protezione Civile, che provvedono a telefonare agli interessati prima della consegna dei buoni spesa.

Senza in alcun modo voler fare “pettegolezzi da bar” su chi ha ottenuto o meno il buono spesa, ritengo che, alla stessa stregua di quanto rende pubblico il Comune con l’elenco dei nuclei familiari che risultano ammessi ai benefici di cui alla legge nr. 431/98 per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, oppure con l’elenco degli scrutatori che vengono sorteggiati alle elezioni politiche e/o amministrative, oppure quando rende pubblico le indennità percepite dagli amministratori, dai consiglieri comunale, dai consulenti che prestano la loro opera in favore dell’Amministrazione, dai dirigenti comunali, dai Vigili Urbani e via discorrendo, e senza infrangere la privacy degli interessati o alimentare una “caccia alle streghe”, è opportuno che l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Vito Marotta renda disponibile sul proprio sito istituzionale l’elenco dei beneficiari e/o degli esclusi dai buoni spesa.