Coronavirus – Con le stesse buste della spesa per l’intero pomeriggio a Ischia solo per passeggiare

NAPOLI – Con le stesse buste della spesa per l’intero pomeriggio solo per passeggiare. 35enne denunciato dai Carabinieri sull’isola di Ischia. I carabinieri della Stazione di Ischia hanno denunciato un 35enne del posto per inosservanza dei

provvedimenti dell’autorità.

E’ stato notato in zona porto martedì, 17 marzo 2020, alle ore 17:00. Portava con se due buste piene di alimenti. Ha destato sospetti solo dopo due ore, quando per la seconda volta e con le stesse buste, è stato sorpreso nuovamente in strada. Fermato dai militari, l’uomo si è giustificato dicendo di essere uscito per la spesa.

Ha confessato solo quando i militari gli hanno chiesto di mostrare lo scontrino: sulla ricevuta l’orario delle 12:00.