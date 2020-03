CORONAVIRUS – Consegna della spesa a casa, iniziativa dell’amministrazione comunale

SAN NICOLA LA STRADA – Come noto, con i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8-9 e 11 marzo 2020, sono state poste limitazioni importanti sia all’erogazione dei servizi che alla mobilità delle persone. Gli acquisti al tempo del coronavirus spingono le vendite “sotto casa” con un aumento nella media distribuzione e nei negozi di alimentari, con notevoli picchi di crescita negli alimentari dei piccoli comuni più isolati.

Per evitare di uscire di casa e per venire incontro alle esigenze delle persone anziane, una nuova ed interessante iniziativa è stata realizzata dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Vito MAROTTA, su input della Consigliera Comunale Eligia SANTUCCI delegata al Commercio ed alle attività produttive, è quella relativa alla consegna della spesa a domicilio. È un progetto realizzato grazie alle verifiche scrupolose e attente circa la regolarità delle consegne effettuate dal personale della Polizia Municipale sannicolese che hanno contattato i negozianti e si sono assicurati che potessero svolgere consegne a domicilio fornendo il recapito ufficiale e dispositivi di sicurezza a garanzia del cittadino.

Gli elenchi sono il frutto davvero di verifiche scrupolose per evitare che i cittadini possano incorrere in rischi di truffa o altro. Sarà un ulteriore motivo per rimanere a casa e soprattutto di grande aiuto per gli anziani. Una identica iniziativa era già stata chiesta lo scorso 12 marzo 2020 dal Coordinatore cittadino di Forza Italia, Francesco BASILE, che aveva scritto al Sindaco chiedendogli l’attivazione del registro comunale avente per oggetto “esercenti di generi alimentari, farmacie e ristoranti che effettuano consegna a domicilio”.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al numero di emergenza Protezione Civile 0823452242. Di seguito l’elenco delle varie attività commerciali che hanno aderito all’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale, distinti per coloro che ricevendo l’ordinazione telefonica sono disponibili consegna della spesa a domicilio e degli altri che una volta ricevute le ordinazioni telefoniche concordano il ritiro a cura del cliente in orari prestabiliti.

Elenco attività commerciali disponibili alla consegna della spesa a domicilio

SUPERMERCATI

· Supermercato “PELLICANO” viale Italia recapito telefonico 0823/ 451382;

· Supermercato “PELLICANO” via Milano recapito telefonico 0823/777720;

· Supermercato “PELLICANO” via Manzoni recapito telefonico 0823/210255;

· Supermercato “EUROMARKET” viale Europa,60 recapito telefonico 0823/ 1298194

· Supermercato “OTTIMO” via Da Vinci recapito telefonico 0823/ 1873871-320/7764940,

· Supermercato “OTTIMO” via Le Taglie recapito telefonico 0823/454062 whatsapp 366/1737813;

· Supermercato “SIGMA” viale Italia recapito telefonico 0823/1871956;

· Supermercato ‘DECO’ “via Milano recapito telefonico 0823/224079;

· Supermercato “TODIS” viale Carlo III recapito telefonico 391/1216660;

· Supermercato “SISA” via Cantone recapito telefonico 0823/823376.

FRUTTA E VERDURA

· Frutta e verdura “FALCO” via Da Vinci recapito telefonico 329/3833202;

· Frutta e verdura “I SAPORI DELL’ORTO” via Milano recapito telefonico 346/4743245;

· Frutta e verdura “LA DELIZIA” via XX Settembre recapito telefonico 380/1005204;

MACELLERIE

Macelleria “ROSIELLO “via Cairoli recapito telefonico 338/4725796:

ELENCO ATTIVITÀ’ COMMERCIALI DISPONIBILI AD ORDINAZIONI TELEFONICHE DELLA SPESA RITIRO AD ORARI PRESTABILITI A CURA DEL CLIENTE

MACELLERIE

· Macelleria “LAVORETANO” via Da Vinci ,57 recapito telefonico 0823/ 457418;

· Macelleria “DELLA ROCCA” via Da Vinci recapito telefonico 0823 1550842;

· Macelleria “MAIENZA” viale Italia recapito telefonico 0823/450725;

· Macelleria “DE MATTEIS” viale Fermi, recapito telefonico 0823/ 424100;

· Macelleria “FEOLA” via Gioia recapito telefonico 0823/ 421173;

· Macelleria “PASTORE’ via XX Settembre recapito telefonico 0823/541770 ;

FRUTTA E VERDURA

· Frutta e verdura ‘DA TERESA” via Da Vinci recapito telefonico 366/2127126;

· Frutta e verdura “BISCEGLIA A.” viale Italia recapito telefonico 334/7658814;

· Frutta e verdura “BENITO” via Cairoli recapito telefonico 0823422369.