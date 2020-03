Coronavirus: controlli dei Carabinieri di Arzano, diversi i denunciati

ARZANO (NA)- Coronavirus: controlli della locale tenenza dei carabinieri, diversi i denunciati per violazioni alle restrizioni sul movimento e sul traffico, imposti dalla legge per contenere il rischio di contagio da Covid-19. Continuano i controlli da parte dei Carabinieri di Arzano relativi alle restrizioni sul movimento e sul traffico, imposti dalla legge per contenere il rischio di contagio.

Nella giornata di giovedì, 12 marzo 2020, e nella notte scorsa sono stati numerosi i posti di controllo dei militari, in tutte le zone della città, soprattutto sulle principali vie cittadine. Diversi i denunciati per l’inosservanza dei provvedimenti: diverse le persone, tra cui anche pregiudicati, deferiti all’Autorità Giudiziaria per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità (art.650 del codice penale).

Diversi cittadini, infatti, senza fornire alcuna giustificazione valida per il loro spostamento e trovati a bordo della propria autovettura o in assembramenti non giustificati e senza alcuna protezione anche in orari serali o addirittura notturni, sono stati denunciati dai Carabinieri. I controlli proseguono a ritmo serrato.