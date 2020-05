CORONAVIRUS – Da martedì il Comune distribuisce mascherine per bambini e adolescenti dai 4 ai 16 anni

SAN NICOLA LA STRADA – Emergenza Covid-19, al via la distribuzione da parte del Comune delle mascherine per bambini donate dalla Regione Campania. Da martedì 12 maggio 2020, il gruppo comunale dei volontari della Protezione Civile distribuirà presso il palazzetto dello sport “Antonio Ilario” sito in via Quasimodo 12 a San Nicola la Strada, le mascherine fornite dalla Regione Campania, per i bambini e gli adolescenti dai 4 ai 16 anni di età. La consegna avverrà, rispettando il calendario basato sull’iniziale del cognome, nei seguenti giorni ed orari: (vedi la foto)

A non più di un genitore per nucleo familiare, in possesso di mascherina e di un documento comprovante la residenza, sarà consegnato un kit con due mascherine per ciascun figlio avente diritto. Per ulteriori informazioni i cittadini possono rivolgersi al numero telefonico 0823452242. “Ringrazio i volontari della Protezione Civile sannicolese” – dice il Sindaco Vito Marotta – “perché eseguendo in pieno le direttive regionali, stanno compiendo l’ennesimo sforzo organizzativo di non poco conto alle luce delle restrizioni vigenti, per offrire un servizio utile alla cittadinanza, consegnando nelle mani dei genitori le mascherine per i propri figli”.

Nelle linee guida della distribuzione delle mascherine sono presenti anche alcune indicazioni utili alle persone che le ricevono. Indossare la mascherina dopo questi passaggi:

1) togliere ogni monile e oggetto personale;

2) lavare le mani con acqua e sapone o soluzione alcolica;

3) controllare l’integrità dei dispositivi; non utilizzare dispositivi non integri.

Come togliere la mascherina:

1) evitare qualsiasi contatto tra la mascherina potenzialmente contaminata e il viso, le mucose o la cute;

2) rimuovere la mascherina maneggiandola dalla parte posteriore o dagli elastici;

3) lavare le mani con soluzione alcolica o con acqua e sapone.

Le mascherine consegnate non devono essere scambiate fra le persone: ognuno deve avere la sua. Dopo l’utilizzo per alcune ore, le mascherine possono essere riposte in luogo asciutto e pulito e devono rimanere nel contesto domestico/familiare, non utilizzate come dispositivo nei luoghi di lavoro. Le mascherine vanno smaltite nei rifiuti indifferenziati.