CORONAVIRUS – D’Andrea, presidente Commissione Controllo e Garanzia: “È il momento della responsabilità”

SAN NICOLA LA STRADA – Oggi, martedì 7 aprile 2020, con inizio alle ore 12:00, presso la Sala consiliare, il Presidente del Consiglio Fabio SCHIAVO ha convocato la riunione dei capigruppo relativamente alla cosiddetta Emergenza COVID-19 che dovrebbe vedere il coinvolgimento nella cabina di regia anche le opposizioni.

La convocazione, in realtà, è partita dalla richiesta che il Presidente della Commissione Controllo e Garanzia Presieduta Nicola D’ANDREA ha inoltrato al Presidente Schiavo. “È il momento della responsabilità” ha dichiarato l’architetto D’Andrea. “L’emergenza sanitaria si sta trasformando in emergenza sociale ed economica.

È il momento di mettere in campo una risposta forte per non abbandonare nessuno – ha aggiunto l’esponente politico di opposizione – “In qualità di “Commissione Controllo e Garanzia”, dopo aver avvisato anche gli altri membri della Commissione e lo stesso primo cittadino, ho chiamato il Presidente del Consiglio perché convocasse la riunione dei Capigruppo invitando anche il Sindaco affinché, già nelle prossime ore, potesse essere convocato un tavolo di crisi permanente tra maggioranza e opposizione per mettere in campo alcuni provvedimenti ed in particolare quelli per la gestione degli aiuti economici a seguito del DPCM del 28 marzo 2020 e dell’ordinanza n.658 della Protezione Civile al fine di trovare soluzioni veloci e senza dimenticarci di nessuno nel modo più trasparente possibile”.