Coronavirus, esodi dal nord. Zinzi a De Luca: “Dia informazioni chiare su controlli e positività di chi è rientrato”

Negli ultimi giorni le immagini di convogli affollati in arrivo dal Nord hanno destato preoccupazione tra i cittadini e sono alla base dell’interrogazione che il consigliere regionale Gianpiero Zinzi ha indirizzato al Presidente della Giunta regionale, Vincenzo De Luca.

“Mentre i campani sono chiusi in casa – ha spiegato Zinzi – e tanti commercianti hanno da tempo responsabilmente abbassato le saracinesche dei loro negozi, il comportamento sconsiderato di tanti nostri concittadini mette a rischio i sacrifici di tutti noi. Nei giorni scorsi abbiamo assistito impotenti ad un massiccio esodo e ad un aumento del numero di persone in attesa di essere sottoposte a tampone presso l’ospedale Cotugno. Se non è possibile stabilire con certezza il collegamento tra i due episodi, è anche vero che il nostro sistema sanitario non può sopportare un ulteriore carico di potenziali contagi. Il blocco dei treni notturni attuato dal Governo risolve solo in parte questo problema. Ribadendo la piena disponibilità a collaborare in questo periodo di emergenza, auspichiamo controlli tempestivi e un intervento duro anche per chi è rientrato da altri territori”.

Nel testo il consigliere interroga De Luca per conoscere “se sia stato ordinato l’obbligo al cd. tampone per tutte le persone rientrate dalla Lombardia; quanti di questi si siano ad oggi autodenunciati presso i Comuni; quanti si siano sottoposti all’esame e quanti, per ciascuna provincia della Campania, siano risultati positivi al contagio dal Virus COVID-19”.