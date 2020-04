CORONAVIRUS – Il comune di San Nicola la Strada si appresta ad affrontare la “FASE 2”

SAN NICOLA LA STRADA – “Tutti speravano di tornare presto alla normalità, ma non ci sono le condizioni per farlo. Ce lo dobbiamo dire in modo chiaro e forte”. Così Giuseppe Conte, in occasione della sua prima visita a Milano da quando è scoppiata l’epidemia di coronavirus.

Il prossimo 4 maggio 2020 non c’è “un liberi tutti”, ma questo non sembra ancora essere stato assimilato da molti italiani, almeno stando a quanto vediamo in tv ed apprendiamo dai social network. C’è ancora molta strada da fare e dobbiamo essere consapevoli e responsabili senza, per questo, farci prendere dalla depressione. La nostra vita è più preziosa di qualsiasi epidemia o pandemia che dir si voglia e dobbiamo fare tutto quanto è in nostro potere salvaguardarla.

La lenta uscita dalla serrata generale (con gran parte delle restrizioni ancora in vigore) non potrà essere affrontata “in modo sconsiderato”, anche perché quella che ci apprestiamo ad affrontare sarà “la fase della convivenza con il virus, non quella della liberazione”.

E una ricaduta sarebbe fatale. Anche per questo ai cittadini il Governo ha voluto allentare un pò i vincoli restrittivi, per andare incontro ai desideri comuni, evitando però una sensazione di liberi tutti e di trasformare la ritrovata libertà in un diffusore del contagio anche tra i familiari e gli amici. Anche per questo è stata mantenuta l’autocertificazione, con specifiche motivazioni.

Intanto, nel corso della giornata di martedì, 28 aprile 2020, si è tenuta una nuova riunione del COC presso la sede della Protezione civile in Via Paul Harris, al termine della quale il Sindaco Vito MAROTTA ha postato le risultanze della riunione: “La riunione del Centro Operativo Comunale di oggi (ieri, ndr.) ha messo a punto le prime misure per affrontare la “fase 2” dell’emergenza Covid-19.

A partire dal 4 maggio prossimo molte regole cambieranno e saranno in parte meno stringenti, ma ciò non significa che possiamo abbassare le difese: al contrario, dovremo avere ancora più attenzione e scrupolosità nel rispettare le nuove norme e dovremo anche aumentare la vigilanza ed i controlli. In particolare, controlleremo capillarmente quelle attività, quali barbiere e parrucchiere, svolte a domicilio in violazione delle normative e danneggiando i tanti operatori che invece rispettano la legge. Con la “FASE 2” il Centro di Raccolta proseguirà il servizio con le regole di accesso contingentato in rispetto del protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sempre a partire dal 4 maggio, riusciremo a garantire l’accesso al Cimitero cittadino: sarà possibile recarvisi tutti giorni, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12. L’accesso sarà rigorosamente limitato a 20 persone per volta e con un tempo massimo di permanenza di 30 minuti. Se riusciremo tutti a comportarci con senso di responsabilità, la nuova fase di primo riavvio delle attività non porterà con sé grandi rischi e potremo continuare a guardare avanti con fiducia”.