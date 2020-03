CORONAVIRUS – Il Nucleo Reggia dell’Associazione Nazionale Carabinieri disciplina l’ingresso alle Poste

SAN NICOLA LA STRADA – Limitare gli spostamenti ed uscire di casa solo se necessario. L’imperativo riguarda soprattutto gli anziani. È per questo che va nella direzione di una loro maggiore tutela la decisione della ministra del Lavoro Nunzia Catalfo: per i pensionati che non hanno l’accredito sul conto corrente l’assegno sarà pagato in anticipo per i prossimi tre mesi, fino a giugno 2020. Pertanto, il pagamento sarà anche scaglionato in modo da evitare assembramenti negli uffici postali.

Il pagamento è partito a decorrere dal 26 marzo al 1° aprile per la mensilità di aprile, dal 27 al 30 aprile per la mensilità di maggio e dal 26 al 30 maggio per la mensilità di giugno. Per meglio disciplinare l’ingresso degli Uffici Postali di San Nicola la Strada, il Sindaco Vito MAROTTA ha deciso di far ricorso all’opera, assolutamente gratuita, dei volontari del Nucleo “Reggia” dell’Associazione Nazionale Carabinieri, coordinati da Andrea CORAZZA. Con la deliberazione di Giunta comunale nr. 120 del 12 novembre 2019 è stato approvato lo schema protocollo di intesa tra il Comune di San Nicola la Strada ed il Nucleo di Volontariato e di Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Caserta.

Infatti, il Comune sannicolese, nei limiti delle proprie risorse, ha così inteso aderire ai presupposti della legge 11/8/91 n. 266 ed in particolare l’art. 7, che prevede la possibilità per il Comune di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nell’apposito Registro Regionale e consequenzialmente incentivare le forme di associazionismo e di volontariato per far sì che concorrano con le istituzioni e gli organismi pubblici impegnati sul territorio, al raggiungimento degli obiettivi necessari e a garantire la civile convivenza della collettività.

Tra gli obiettivi programmatici dell’Amministrazione Comunale in materia di Sicurezza vi è particolare attenzione al miglioramento della vivibilità e fruibilità degli spazi pubblici quale presupposto principale per la civile convivenza della collettività. Già dall’anno scorso un Nucleo Volontari dell’Associazione Carabinieri di Caserta, ha collaborato in diverse occasioni e ha offerto la propria disponibilità a supporto nelle varie manifestazioni ed eventi che si sono verificati sul territorio Comunale. Da allora numerose sono state le attività di collaborazioni fra i due enti e, soprattutto nel corso dell’emergenza da COVID-19, si è dimostrata molto valida, alla pari con il Nucleo Comunale di Protezione Civile.

Ad esempio da giovedì 26 marzo 2020 e sino a quando se ne ravviserà l’esigenza, i Volontari del Nucleo Reggia stanno presidiando e supportando gli uffici postale di San Nicola la Strada ed in particolare quello di Via Torino a causa del grande flusso di persone, soprattutto anziani, che debbono ritirare la pensione. Allo stesso modo hanno effettuato il servizio presso la parafarmacia alla Rotonda del dottor Antonio SORRENTINO che ha provveduto a consegnare le mascherine di protezione individuale alle persone che ne avevano bisogno.

Inoltre, da lunedì 30 marzo 2020, controlleranno l’accesso, nel rispetto rigoroso delle misure di prevenzione obbligatorie, di minori e adulti di San Nicola la Strada con adhd, autismo o disabilità intellettive gravi che potranno così usufruire degli spazi della Villetta “Frassati” accompagnati da un familiare, tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18. L’attività del Nucleo Reggia dell’ANC ha provveduto al miglioramento della vivibilità e fruibilità dei servizi offerti in questa drammatica ora che sta vivendo il Paese, quale presupposto principale per la civile convivenza della collettività tutta.