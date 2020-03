CORONAVIRUS – Il sindaco di Castel Volturno ringrazia il Governo per l’arrivo dei militari dell’Esercito

CASTEL VOLTURNO – Dalle ore 07:00 di lunedì mattina, 23 marzo 2020, i militari dell’Esercito Italiano sono giunti anche nella provincia di Napoli, in particolare nei Comuni di: Afragola, Acerra, Marano, Ercolano e Ottaviano. Nel contempo, pattuglie dell’Esercito hanno raggiunto anche il Comune di Castel Volturno in provincia di Caserta. In tutta la Campania è stata prevista una rimodulazione del servizio, con 100 militari in più impiegati nell’operazione Strade Sicure.

È stato così accontentato anche il Sindaco di Castel Volturno Luigi Umberto Petrella che nei giorni scorsi, appena venuto a conoscenza che i 100 militari dell’Esercito sarebbero stati utilizzati a Salerno (60) ed a Napoli (40), aveva affermato “Siamo stati lasciati soli ancora una volta. Ho appreso con rammarico di questa decisione” – spiegava Petrella – “e non riesco a spiegarmi come sia possibile pensare di gestire una situazione già così critica nella normalità delle cose senza l’ausilio dell’Esercito per poter controllare il territorio”.

Castel Volturno è uno dei comuni italiani con la maggiore presenza di irregolari sul territorio: “Il nostro Comune anagraficamente registra 27mila presenze, ma di fatto siamo sopra le 40mila unità”, aveva sottolineato il sindaco rivolgendo un plauso “all’ottimo lavoro che stanno facendo i vigili urbani, la Protezione civile, i volontari e le forze dell’ordine. Ma il territorio è complesso e le presenze non regolari sono l’aspetto che mi preoccupa di più.

Non capisco come non si riesca a capire che basta un solo positivo e per noi sarebbe il caos totale, potrebbe portare al collasso l’intera struttura sanitaria regionale”. Ora con l’arrivo dei militari dell’Esercito, il primo cittadino ha rivolto un sincero ringraziamento al Governo per aver ascoltato il suo grido di aiuto.

“Da stamattina (lunedì, 7 marzo 2020, ndr.) Castel Volturno può contare su un contingente dell’Esercito Italiano, che sarà impegnato in azioni di supporto al presidio del territorio ed all’osservanza di quanto previsto dai Decreti Ministeriali e dalle Ordinanze Regionali attualmente in vigore. La presenza dell’Esercito nella nostra città è frutto di un lavoro continuo, sinergico e silenzioso tra questa Amministrazione e gli Enti preposti in materia.

Ringrazio quindi il Ministro degli Interni, Luciana LAMORGESE, il Ministro della Difesa, Lorenzo GUERINI, il Governatore della Regione Campania, Vincenzo DE LUCA e il Prefetto di Caserta, Dott. Raffaele RUBERTO, per aver ascoltato il grido di aiuto che ho lanciato nei giorni scorsi, nell’interesse esclusivo della salute dei cittadini di Castelvolturno. Tutti ed indistintamente.

Ringrazio la leader nazionale del mio partito, l’On. Giorgia MELONI, per essere stata ancora una volta al nostro fianco. Per avermi guidato ed accompagnato in questo iter burocratico che ha visto alla fine esaudite le nostre richieste. Ed infine ringrazio voi, Popolo Castellano, per il senso di comunità che ancora una volta state dimostrato”.