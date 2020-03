CORONAVIRUS – Il sindaco Marotta apre spazi verdi alle persone con autismo, ADHD e disabilità intellettiva grave

SAN NICOLA LA STRADA – Abbiamo ricevuto e pubblichiamo integralmente il comunicato stampa fattoci pervenire dall’Amministrazione comunale di San Nicola la Strada: “Spazi verdi per il benessere delle persone con autismo, ADHD (disturbo da deficit di attenzione /iperattività) e disabilità intellettiva grave, saranno concessi su iniziativa dell’Amministrazione Comunale di San Nicola la Strada in collaborazione con il Comando di Polizia Municipale e l’Associazione Arma dei Carabinieri.

“Vogliamo in questo modo contribuire a rendere meno gravoso il periodo emergenziale” – dicono il sindaco Vito Marotta e l’assessore alle Politiche Sociali Lucio Bernardo – “per coloro che sono affetti da disturbi e che hanno bisogno di trascorrere qualche ora all’aria aperta”.

L’accesso sarà organizzato e disciplinato, durante il periodo di emergenza dovuta al corona virus, per minori e adulti con spettro autistico che potranno trascorrere del tempo all’aria aperta nella villetta “Frassati” con ingresso da via Fermi, dal lunedì alla domenica dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00. Bisognerà prenotarsi chiamando al numero 392 3382455 per concordare gli orari.

Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 3923382455. F.to Il Sindaco Vito Marotta – Assessore all’Ambiente ed alle Politiche Sociali Lucio Bernardo”.