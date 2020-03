CORONAVIRUS – Le OO.SS. CGIL – CISL e UIL chiedono controlli sulle case di riposto degli anziani

SAN NICOLA LA STRADA – In merito alla devastante epidemia derivante dal Coronavirus, la scorsa settimana avevamo scritto della nostra preoccupazione relativamente agli ospiti e personale della Case di Riposo di San Nicola la Strada. Abbiamo rappresentato le nostre preoccupazioni al Sindaco, alla ASL di Caserta ed anche, direttamente, alle OO.SS.. Ora la nostra preoccupazione è stata accolta dalle Organizzazioni Sindacali che hanno scritto alle istituzioni competenti.

Infatti, CGIL CISL e UIL con le categorie che rappresentano i pensionati SPI, FNP e UILP hanno scritto a Prefetto, Asl e Ambiti sociali esprimendo profonda preoccupazione per la situazione delle case di riposo e le Rsa. Attenzione, controlli, supporto psicologico e contrasto alle truffe i temi principali. Ecco, di seguito, alcuni stralci della lettera: “Sono sempre più le case di riposo investite dal contagio Covid-19, un allarme che riguarda centinaia di migliaia di anziani in tutto il territorio nazionale e non più soltanto al nord.

Le case di riposo sono delle vere e proprie bombe ad orologeria, non possiamo essere impreparati come è avvenuto in diversi presidi ospedalieri. Le segreterie CGIL CISL UIL e dei pensionati, vista l’emergenza sanitaria rivolgono un appello alle Istituzioni preposte affinché sia data immediata attuazione e precedenza alle strutture come RSA e le Case di riposo, a dei controlli a tappeto su tutto il territorio della provincia, essendo le situazioni più a rischio contagio e dove possono crearsi dei focolai, come già purtroppo accaduto in diverse strutture della Campania.

È importante un’azione di supporto psicologico che possa fronteggiare la condizione di isolamento, coinvolgendo medici di base e specialisti nel raccogliere le prime istanze di necessità. In tale contesto, sarebbe molto utile l’attivazione di servizi di chiamata online e videochiamate per permettere agli anziani di vedere i propri familiari. Le stesse misure di prevenzione che sollecitiamo nell’ambito delle case di riposo devono valere nell’ambito di tutte le strutture socio-sanitarie e nell’assistenza domiciliare. I servizi agli anziani devono far parte a tutti gli effetti del sistema sociosanitario regionale, mentre l’attuale drammatica emergenza conferma ancora una volta di più le lacune nei controlli sulle case di riposo, pubbliche e private, e il forte indebolimento dei servizi domiciliari.

Le segreterie provinciali CGIL CISL UIL e SPI CGIL, FNP CISL e UILP UIL di Caserta esprimono sin d’ora l’impegno a mobilitare sui territori i rispettivi gruppi dirigenti, i tanti volontari e volontarie, in una vasta azione di tutela, di informazione e di controllo, nonché di contrasto a ogni forma di sopruso, in particolare rispetto alle prime truffe, di cui molte persone anziane sole possono essere vittime”.